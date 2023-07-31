Кваша о хоккее 3х3: «Пока он существует больше в плоскости букмекеров и вряд ли станет отдельным видом спорта»

Олег Кваша оценил вероятность хоккея в формате «3х3» стать отдельной дисциплиной.

«Я участвовал в турнире 3х3 в [московской] лиге 3HL. Там хоккеист должен был обязательно сделать пас в зоне атаки – нельзя бежать через всю площадку на вратаря. Я уже закончил карьеру, и мне было просто перестроиться.

Другое дело – действующие игроки. Во время последнего матча я подсел к соперникам, которые уже, очевидно, вылетали. А они мне говорят: «Мы только сейчас правила поняли».

Пока не могу представить, как этот формат может существовать отдельно от простого хоккея. Это больше шоу. Все подстроено под атаку и голы. Получается более зрелищный и легкий хоккей. Но пока не понимаю, как набирать сборную, если появится турнир от ИИХФ. Нужны действующие хоккеисты, но из каких лиг?

Если кого-то не взяли в сборную 5х5, то позовут в команду 3х3? Кроме того, пока 3х3 существует больше в плоскости букмекеров, вряд ли он станет отдельным видом спорта», – сказал экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ.