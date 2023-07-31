Кваша о хоккее 3х3: «Пока он существует больше в плоскости букмекеров и вряд ли станет отдельным видом спорта»

Теги Олег Кваша Хоккей 3х3 Хоккей

Олег Кваша оценил вероятность хоккея в формате «3х3» стать отдельной дисциплиной.

«Я участвовал в турнире 3х3 в [московской] лиге 3HL. Там хоккеист должен был обязательно сделать пас в зоне атаки – нельзя бежать через всю площадку на вратаря. Я уже закончил карьеру, и мне было просто перестроиться.

Другое дело – действующие игроки. Во время последнего матча я подсел к соперникам, которые уже, очевидно, вылетали. А они мне говорят: «Мы только сейчас правила поняли».

Пока не могу представить, как этот формат может существовать отдельно от простого хоккея. Это больше шоу. Все подстроено под атаку и голы. Получается более зрелищный и легкий хоккей. Но пока не понимаю, как набирать сборную, если появится турнир от ИИХФ. Нужны действующие хоккеисты, но из каких лиг?

Если кого-то не взяли в сборную 5х5, то позовут в команду 3х3? Кроме того, пока 3х3 существует больше в плоскости букмекеров, вряд ли он станет отдельным видом спорта», – сказал экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий