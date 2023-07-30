Коледов о своих татуировках: «Хоккей, семья, «Отче наш» молитва. Как только дети появятся, будет что-то новое»

Павел Коледов высказался о значении своих татуировок.

– У вас много татуировок. Часто спрашивают, что они означают?

– Да. Я не рассказываю их значение. Любой человек может посмотреть на меня и, если сам свое значение примет, значит, примет.

У этого глаза вообще 16 значений, у голубя – 12. Для каждого значение тату определяется по-своему. Ты набиваешь их в определенный промежуток жизни.

Вот по этим все понятно – хоккей, семья, здесь «Отче наш» молитва. Прочитал – понял. Я не должен никому ничего рассказывать. Цифра 2 – тоже понятно. Дальше чуть сложнее, но тоже все достаточно легко. Если человек захочет, то посмотрит и разберется. Я не привык отвечать.

– Почему под вторым номером играете?

– Тоже с детства. Фетисов, и родители его знали, тренеры. Если защитник, то пусть будет вторым номером, и как-то пошло-поехало.

– Мать не возмущалась тату? Не говорила, что будете жалеть?

– Это было. Говорила не надо, но я набил. Наверное, показал свою самостоятельность в тот момент. Но сейчас, например, я не хочу ничего делать. У меня была еще спина в мыслях, но не хочу, потому что доволен сейчас.

Будут еще татуировки сто процентов. У меня нет семьи и детей. Как только они появятся, то точно будет что-то новое, – сказал защитник « »