Ассистент генменеджера «Вашингтона» о Мирошниченко в лагере развития: «Я был очень рад, увидев, насколько он хорош в хоккее и физически здоров»
Иван Мирошниченко впечатлил ассистента генменеджера «Вашингтона».
Напомним, ранее у российского хоккеиста было выявлено раковое заболевание – лимфома Ходжкина. Он прошел успешный курс лечения в Германии и вернулся в хоккей. В июле форвард принял участие в лагере развития «Вашингтона».
«Он был в Германии год назад, проходил лечение от рака. И видеть его состояние, то, как он играл [в лагере развития], – это очень здорово.
Так что я был очень рад за него, увидев, насколько он хорош в хоккее, а также просто физически здоров», – сказал Росс Мэхоуни.
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