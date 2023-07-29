Ассистент генменеджера «Вашингтона» о Мирошниченко в лагере развития: «Я был очень рад, увидев, насколько он хорош в хоккее и физически здоров»

Иван Мирошниченко впечатлил ассистента генменеджера «Вашингтона».

Напомним, ранее у российского хоккеиста было выявлено раковое заболевание – лимфома Ходжкина. Он прошел успешный курс лечения в Германии и вернулся в хоккей. В июле форвард принял участие в лагере развития « ».

«Он был в Германии год назад, проходил лечение от рака. И видеть его состояние, то, как он играл [в лагере развития], – это очень здорово.

Так что я был очень рад за него, увидев, насколько он хорош в хоккее, а также просто физически здоров», – сказал Росс Мэхоуни.