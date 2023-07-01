Мирошниченко и Тринеев примут участие в лагере развития «Вашингтона»
Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев примут участие в лагере развития «Вашингтона».
Он пройдет с 1 по 5 июля. Завершающим этапом тренировочной сессии станет турнир по хоккею 3 на 3.
19-летний Мирошниченко был задрафтован клубом в 2022 году под общим 20-м номером, 21-летний Тринеев – в 2020 году под 117-м номером (4-й раунд).
В лагере также примет участие 18-летний американский форвард Райан Леонард, выбранный клубом на недавнем драфте НХЛ под общим 8-м номером.
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