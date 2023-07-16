Валерий Белов о Мирошниченко: «Один-два сезона в «Авангарде» для его роста могли стать ключевыми – в НХЛ надо ехать уже состоявшимся мастером»

Теги Авангард Вашингтон Валерий Белов НХЛ КХЛ Иван Мирошниченко Хоккей

Валерий Белов считает, что 19-летний Иван Мирошниченко преждевременно перешел в «Вашингтон».

– В предыдущем интервью вы отметили Мичкова и его драфт «Филадельфией», но с тех пор в прессе появилось много критических материалов о молодом таланте. Удивлены?

– На мой взгляд, здесь нужно учесть североамериканский менталитет. Ту сторону, мне кажется, раздражает, что Мичков не прибывает в их распоряжение и остается играть в России, в КХЛ. Уверяю вас, как только он поедет за океан, тон североамериканской прессы тут же изменится. Она умеет раскручивать своих игроков!

Тут самый свежий пример – партнер Мичкова по атаке сборной России Мирошниченко. Он прилетел в Вашингтон на тренировочный сбор «Кэпиталс» – и из него сразу же начали раскручивать звезду. Хотя здесь не все очевидно.

– О чем речь?

– Посмотрите на ситуацию в «Авангарде», летом в атаке клуба освободились места, причем в ведущих звеньях. Мне кажется, что в такой ситуации один-два сезона в нынешнем «Авангарде» для роста Мирошниченко могли стать ключевыми. Все-таки в НХЛ надо ехать уже состоявшимся мастером, именно в этом случае будет максимальная реализация.

Примеров этому много. И Кузнецов, и Панарин, и Тарасенко, и еще десятки фамилий, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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