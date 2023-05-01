Мирошниченко подписал трехлетний контракт с «Вашингтоном» после расторжения договора с «Авангардом»
Иван Мирошниченко перешел в «Вашингтон».
19-летний нападающий подписал с «Вашингтоном» соглашение новичка на три года.
Зарплата хоккеиста составит 855 тысяч долларов на уровне НХЛ и 82,5 тысячи долларов – на уровне АХЛ.
1 мая стало известно о том, что «Авангард» и Иван Мирошниченко расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
«Кэпиталс» выбрали форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022.
В нынешнем сезоне Мирошниченко провел 23 матча за «Авангард» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (3+1) очка.
Нападающий также записал на свой счет 14 (10+4) баллов в 12 играх Молодежной хоккейной лиги в регулярном чемпионате.
Мирошниченко отметился 7 (5+2) баллами в 16 матчах розыгрыша Кубка Харламова.
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