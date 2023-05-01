Мирошниченко подписал трехлетний контракт с «Вашингтоном» после расторжения договора с «Авангардом»

Иван Мирошниченко перешел в «Вашингтон».

19-летний нападающий подписал с « » соглашение новичка на три года.

Зарплата хоккеиста составит 855 тысяч долларов на уровне НХЛ и 82,5 тысячи долларов – на уровне АХЛ.

1 мая стало известно о том, что « » и расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

«Кэпиталс» выбрали форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022.

В нынешнем сезоне Мирошниченко провел 23 матча за «Авангард» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (3+1) очка.

Нападающий также записал на свой счет 14 (10+4) баллов в 12 играх Молодежной хоккейной лиги в регулярном чемпионате.

Мирошниченко отметился 7 (5+2) баллами в 16 матчах розыгрыша Кубка Харламова.