Мирошниченко подписал трехлетний контракт с «Вашингтоном» после расторжения договора с «Авангардом»

Теги Авангард переходы Вашингтон НХЛ КХЛ Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко перешел в «Вашингтон».

19-летний нападающий подписал с «Вашингтоном» соглашение новичка на три года.

Зарплата хоккеиста составит 855 тысяч долларов на уровне НХЛ и 82,5 тысячи долларов – на уровне АХЛ.

1 мая стало известно о том, что «Авангард» и Иван Мирошниченко расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

«Кэпиталс» выбрали форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022.

В нынешнем сезоне Мирошниченко провел 23 матча за «Авангард» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (3+1) очка.

Нападающий также записал на свой счет 14 (10+4) баллов в 12 играх Молодежной хоккейной лиги в регулярном чемпионате.

Мирошниченко отметился 7 (5+2) баллами в 16 матчах розыгрыша Кубка Харламова.

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2 комментария

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hhlg
Ваня, удачи! ;)
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music35930
Рано. Надо было еще полный сезон в КХЛ отыграть, в 18-19 лет только супер звезды там начинают играть. Даже Малкин и Овечкин в 20 начали играть при своих габаритах.
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