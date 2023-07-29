Никита Гусев: «В «Динамо» я пришел за победами, а не просто так. Хочу выигрывать в любом клубе»
Никита Гусев высказался о переходе в «Динамо».
– Как прошла адаптация в новом клубе?
– Настроение отличное. Впереди много работы, думаю только об этом. Адаптация в команде проходит отлично. Общаюсь со всеми ребятами, не только с Игорем Ожигановым, с которым ранее выступал в СКА. В этом плане у меня все хорошо.
– Были ли какие-то особые ритуалы, чтобы вас принял новый коллектив?
– У нас сейчас идет тяжелая работа. Не до ритуалов.
– Какие ощущения от перехода в «Динамо»?
– Я всем доволен, здесь все хорошо. Появился вариант с переходом в «Динамо». Мне предложили подписать контракт с этим клубом, мы обсудили все условия и договорились. В любом клубе, куда бы я ни перешел, я всегда хочу выигрывать. В «Динамо» я пришел за победами, а не просто так. Буду стараться помогать команде как могу, – сказал нападающий.
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