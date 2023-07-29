Никита Гусев: «В «Динамо» я пришел за победами, а не просто так. Хочу выигрывать в любом клубе»

Никита Гусев высказался о переходе в «Динамо».

– Как прошла адаптация в новом клубе?

– Настроение отличное. Впереди много работы, думаю только об этом. Адаптация в команде проходит отлично. Общаюсь со всеми ребятами, не только с Игорем Ожигановым, с которым ранее выступал в СКА. В этом плане у меня все хорошо.

– Были ли какие-то особые ритуалы, чтобы вас принял новый коллектив?

– У нас сейчас идет тяжелая работа. Не до ритуалов.

– Какие ощущения от перехода в «Динамо»?



– Я всем доволен, здесь все хорошо. Появился вариант с переходом в «Динамо». Мне предложили подписать контракт с этим клубом, мы обсудили все условия и договорились. В любом клубе, куда бы я ни перешел, я всегда хочу выигрывать. В « » я пришел за победами, а не просто так. Буду стараться помогать команде как могу, – сказал нападающий.

Гусев о вариантах в НХЛ: «Ждал предложений, ничего интересного не увидел. Посмотрим, что будет следующим летом»

Гусев об уходе из СКА: «Всей правды вы никогда не узнаете. Не вижу смысла копаться в этом, не принимал близко к сердцу»