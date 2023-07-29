Гусев об уходе из СКА: «Всей правды вы никогда не узнаете. Не вижу смысла копаться в этом, не принимал близко к сердцу»
Никита Гусев заявил, что никто не узнает всей правды о его уходе из СКА.
– Всех удивило решение тренерского штаба СКА вывести вас из состава в самый разгар финала Запада. Как вы к этому отнеслись?
– Спокойно. Если в клубе решили, что так будет лучше для команды, значит, так и должно быть.
– Но вас удивило это решение?
– Каждый игрок хочет больше играть, больше побеждать. Естественно, мне было неприятно, когда меня вывели из состава. Но с этим ничего не поделаешь. Что было, то прошло.
– Некоторые СМИ в качестве причин произошедшего указывали, что вы якобы нарушили спортивный режим.
– Я еще раз повторю: журналисты делают свою работу. Если они хотят писать такие материалы, то пусть пишут. Я никому ничего не запрещаю. Я же делаю свою работу.
– Но всем интересен ваш ответ на эти слухи.
– У меня никакой реакции по этому поводу нет.
– Понимали уже тогда, что расстанетесь со СКА?
– Неважно. Всей правды вы все равно никогда не узнаете: ни от меня, ни от второй стороны. Я не вижу смысла копаться в этом. Сезон уже завершился. Я не считаю, что играл плохо. Я помогал команде, насколько это было в моих силах.
– То есть данную ситуацию лично вы отпустили?
– Я и не принимал ее близко к сердцу, – сказал форвард «Динамо».
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