Гусев об уходе из СКА: «Всей правды вы никогда не узнаете. Не вижу смысла копаться в этом, не принимал близко к сердцу»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Динамо Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Никита Гусев заявил, что никто не узнает всей правды о его уходе из СКА.

– Всех удивило решение тренерского штаба СКА вывести вас из состава в самый разгар финала Запада. Как вы к этому отнеслись?
 
– Спокойно. Если в клубе решили, что так будет лучше для команды, значит, так и должно быть.

– Но вас удивило это решение?

– Каждый игрок хочет больше играть, больше побеждать. Естественно, мне было неприятно, когда меня вывели из состава. Но с этим ничего не поделаешь. Что было, то прошло.

– Некоторые СМИ в качестве причин произошедшего указывали, что вы якобы нарушили спортивный режим.
 
– Я еще раз повторю: журналисты делают свою работу. Если они хотят писать такие материалы, то пусть пишут. Я никому ничего не запрещаю. Я же делаю свою работу.

– Но всем интересен ваш ответ на эти слухи.

– У меня никакой реакции по этому поводу нет.

– Понимали уже тогда, что расстанетесь со СКА?
 
– Неважно. Всей правды вы все равно никогда не узнаете: ни от меня, ни от второй стороны. Я не вижу смысла копаться в этом. Сезон уже завершился. Я не считаю, что играл плохо. Я помогал команде, насколько это было в моих силах.

– То есть данную ситуацию лично вы отпустили?

– Я и не принимал ее близко к сердцу, – сказал форвард «Динамо». 

5 комментариев

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nemishiko
А молодец Никита. Профессиональный подход к делу. Надеюсь после завершения карьеры его не пробьет на жареные воспоминания, как некоторых)
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Александр Филиппов
Надеюсь что под пенсию расскажет. Что уж в себе держать всю жизнь. А пока что логично )
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Валера Синюков
почитал отзывы на интервью с Гусевым, как же питерские усердно всё и всех минусуют! горой стоят за Ромашку!
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Огюст
Никита, точной причины конечно не знаем ,но на 99% догадываемся ,что послужило твоему уходу из Ска !
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