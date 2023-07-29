Гусев о вариантах в НХЛ: «Ждал предложений, ничего интересного не увидел. Посмотрим, что будет следующим летом»

Теги НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Р-Спорт Хоккей

Никита Гусев сказал, что НХЛ для него не является закрытой страницей в карьере.

– Разговоры о вашем переходе в «Динамо» шли на протяжении долгого времени, но контракт вы заключили лишь в середине июля.
 
– Скажем так – у меня был отпуск. После этого я присоединился к команде на сборах. А о переходе я думал ровно столько времени, сколько посчитал необходимым.

– Была ли связана эта пауза с ожиданием вариантов из-за океана?

– Да, я ждал предложений из НХЛ. Но на данный момент ничего интересного не увидел.

– Для вас НХЛ все еще открытая глава?

– Да, конечно. Посмотрим, что будет следующим летом. Сейчас я иду шаг за шагом. Пока у меня впереди сезон в КХЛ, – сказал форвард московского клуба.

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6 комментариев

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kulik13
Следующим летом будет Локомотив, может Салават или Ак барс, если повезёт.
+3
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+3
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greedy
Гусев очень медленный для НХЛ и при этом небольшой. В следующем году ему будет 32. Быстрее он не будет. На что рассчитывает непонятно.
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Ыжык
На следующий год в Словению
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Ыжык
А только у меня коменты по три раза повторяются?
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Поговорим о разном
На данный момент - это наверно и оптимальный вариант. Ключевая фраза: "Да, я ждал предложений из НХЛ. Но на данный момент ничего интересного не увидел." Никита там уже был. И может для себя решить - где лучше. Мы даём ему советы свои. А он принимает своё решение. Правильное - покажет время. Для меня он - хороший хоккеист. А в какой Лиге???? Может лучше и в КХЛ. Ему в АХЛ не солидно барахтаться по возрасту и опыту. В сборных хорошо играл. Тут не плохой путь проходил. Зачем соглашаться на "фармы" в НХЛ???? А так то и себе денежек подкосит и клубу может хорошую помощь принести. Есть много хоккеистов - славу для себя большую в КХЛ добыли. Зарипов; Морозов; Зиновьев; Кошечкин и очень много, много - других ребят.
Никите здоровья и успеха!
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wolkov
Ответ kulik13
Следующим летом будет Локомотив, может Салават или Ак барс, если повезёт.
по кой хрен он нам нужен? не никитинский игрок абсолютно
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