Гусев о вариантах в НХЛ: «Ждал предложений, ничего интересного не увидел. Посмотрим, что будет следующим летом»

Никита Гусев сказал, что НХЛ для него не является закрытой страницей в карьере.

– Разговоры о вашем переходе в « » шли на протяжении долгого времени, но контракт вы заключили лишь в середине июля.



– Скажем так – у меня был отпуск. После этого я присоединился к команде на сборах. А о переходе я думал ровно столько времени, сколько посчитал необходимым.

– Была ли связана эта пауза с ожиданием вариантов из-за океана?

– Да, я ждал предложений из НХЛ. Но на данный момент ничего интересного не увидел.

– Для вас все еще открытая глава?

– Да, конечно. Посмотрим, что будет следующим летом. Сейчас я иду шаг за шагом. Пока у меня впереди сезон в , – сказал форвард московского клуба.