Янис Калниньш: «В Латвии на русском почти не общаюсь. Но уверен, в стране по-прежнему много тех, кто знает язык»

Бывший вратарь сборной Латвии Янис Калниньш рассказал, как выучил русский язык в детстве.

– Вы прекрасно говорите на русском языке. Для Латвии это нынче редкость?

– Летом, когда я нахожусь дома, на русском почти не общаюсь. При этом, я уверен, в стране по-прежнему много тех, кто знает русский язык. У меня есть такие знакомые.

– Как так сложилось, что вы знаете русский?

– Когда я был маленький и наша команда играла в открытом чемпионате Беларуси, то на выезде играли сразу по несколько матчей. Поэтому жили в местной семье. Сначала ничего не понимал, потом запоминал одно слово, второе, третье.

Впоследствии у меня в Латвии были тренеры из России. В какой-то момент на базу приезжали ребята из Эстонии, Литвы и России. Русский язык помогал нам общаться между собой.

Когда я приехал в «Амур», то поначалу было тяжело. Лет восемь я по-русски толком не разговаривал. Но ничего, вспомнил, – сказал вратарь « ».