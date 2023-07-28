Калниньш о сборной Латвии: «Еще после позапрошлого сезона решил, что моя карьера там завершена»

Янис Калниньш рассказал о решении завершить карьеру в сборной Латвии.

Сейм Латвии ранее запретил спортсменам участвовать в соревнованиях России и Беларуси.

– Вы потеряли место в сборной Латвии. С какими эмоциями вы следили за домашним чемпионатом мира и следили ли вообще?

– Я еще после позапрошлого сезона решил для себя, что моя карьера в сборной завершена. Я там мало играл. За всю карьеру накопилось всего несколько матчей. В основном я был третьим вратарем.

– Осталась ли обида из-за этого?

– Обиды нет. Просто я решил, что в 30 лет нужно больше времени проводить с семьей. Если я снова поеду третьим вратарем, то просто потеряю полтора месяца. А так у меня была возможность и побывать с семьей, и хорошо подготовиться к клубному сезону, – сказал вратарь «Амура».