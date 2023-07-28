Калниньш о реакции в Латвии на переход в «Амур»: «Журналисты что-то писали. Для них чем хуже, тем лучше, больше кликов. Ни один партнер по сборной не осудил»

Теги Амур болельщики Сборная Латвии по хоккею КХЛ Янис Калниньш Политика соцсети Хоккей

Вратарь Янис Калниньш рассказал о реакции в Латвии на его решение перейти в «Амур».

– Прошел год с тех пор, как вы приняли непопулярное для гражданина Латвии решение играть в России. Много за это время проклятий выслушали в свой адрес?

– Нет. Я знаю, что журналисты что-то писали. Чем хуже, тем лучше для них, тем больше кликов. Это просто их работа. Надо написать так, чтобы все хотели открыть статью. Лично меня это никак не касается.

– Социальные сети закрывать не приходилось? Наверняка ведь вам кто-то писал гневные сообщения.

– Я и так мало провожу время в соцсетях. Так что для меня ничего не изменилось.

– Были ли среди ваших бывших партнеров по сборной Латвии те, кто осудил вас, оборвал общение?

– Ни одного. Все понимают, что я здесь делаю. Я спортсмен и я играю в хоккей. Нет вообще никаких проблем, – сказал Калниньш

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1 комментарий

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OldRedWhite
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