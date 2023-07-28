Калниньш о реакции в Латвии на переход в «Амур»: «Журналисты что-то писали. Для них чем хуже, тем лучше, больше кликов. Ни один партнер по сборной не осудил»
Вратарь Янис Калниньш рассказал о реакции в Латвии на его решение перейти в «Амур».
– Прошел год с тех пор, как вы приняли непопулярное для гражданина Латвии решение играть в России. Много за это время проклятий выслушали в свой адрес?
– Нет. Я знаю, что журналисты что-то писали. Чем хуже, тем лучше для них, тем больше кликов. Это просто их работа. Надо написать так, чтобы все хотели открыть статью. Лично меня это никак не касается.
– Социальные сети закрывать не приходилось? Наверняка ведь вам кто-то писал гневные сообщения.
– Я и так мало провожу время в соцсетях. Так что для меня ничего не изменилось.
– Были ли среди ваших бывших партнеров по сборной Латвии те, кто осудил вас, оборвал общение?
– Ни одного. Все понимают, что я здесь делаю. Я спортсмен и я играю в хоккей. Нет вообще никаких проблем, – сказал Калниньш.
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