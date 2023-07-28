Калниньш о сборной Латвии и бронзе ЧМ: «Можно сказать, что отсутствие Риги в КХЛ – это плюс. Но давайте понаблюдаем лет пять»

Янис Калниньш высказался о влиянии ухода рижского «Динамо» из КХЛ на результаты Латвии.

В этом году сборная страны впервые в истории выиграла медали чемпионата мира – бронзовые.

– В уже нет рижского «Динамо», при этом сборная достигла лучшего результата в своей истории. Есть в этом какая-то взаимосвязь?

– Не знаю. У меня нет простого ответа. Я не видел, как хоккеисты, выступавшие ранее за «Динамо», играли в своих новых клубах и чемпионатах. Для бронзы сложилось много факторов.

Для меня лично, да и для других ребят присутствие рижского «Динамо» в КХЛ было несомненным плюсом. Я туда попал из чемпионата Венгрии, а оттуда уехал в «Йокерит».

Можно поторопиться и после бронзы сказать, что отсутствие команды в КХЛ – это плюс, но давайте понаблюдаем лет пять. Не знаю, как для всего латвийского хоккея, но для игроков и их развития « » приносило несомненную пользу, – сказал вратарь « ».