Калниньш о сборной Латвии и бронзе ЧМ: «Можно сказать, что отсутствие Риги в КХЛ – это плюс. Но давайте понаблюдаем лет пять»

Теги Амур Сборная Латвии по хоккею КХЛ Динамо Рига ЧМ по хоккею Янис Калниньш Матч ТВ Хоккей

Янис Калниньш высказался о влиянии ухода рижского «Динамо» из КХЛ на результаты Латвии.

В этом году сборная страны впервые в истории выиграла медали чемпионата мира – бронзовые. 

– В КХЛ уже нет рижского «Динамо», при этом сборная Латвии достигла лучшего результата в своей истории. Есть в этом какая-то взаимосвязь?

– Не знаю. У меня нет простого ответа. Я не видел, как хоккеисты, выступавшие ранее за «Динамо», играли в своих новых клубах и чемпионатах. Для бронзы сложилось много факторов.

Для меня лично, да и для других ребят присутствие рижского «Динамо» в КХЛ было несомненным плюсом. Я туда попал из чемпионата Венгрии, а оттуда уехал в «Йокерит».

Можно поторопиться и после бронзы сказать, что отсутствие команды в КХЛ – это плюс, но давайте понаблюдаем лет пять. Не знаю, как для всего латвийского хоккея, но для игроков и их развития «Динамо» приносило несомненную пользу, – сказал вратарь «Амура». 

 

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