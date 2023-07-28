Цукер об «Аризоне»: «Отличная молодая команда. Для меня это новый вызов, ведь я старше всех в составе»

Теги Аризона НХЛ Джейсон Цукер Хоккей

Джейсон Цукер высказался о своем переходе в «Аризону».

31-летний нападающий подписал с «Койотис» контракт на год и 5,3 миллиона долларов в первый день работы рынка свободных агентов НХЛ

«Отличная молодая команда. Для меня это новый вызов, ведь я старше всех в составе. Немного странно это ощущать, но должно быть весело.

Здорово, что в системе есть столько молодых ребят, которые могут занять места в составе и показать захватывающий хоккей. Я воодушевлен.  

Для меня это особая роль. Я играю в простой хоккей, ничего сумасшедшего или вычурного. Думаю, что и клуб ожидает от меня именно этого.

Надеюсь, что я смогу дополнить наших молодых талантов и облегчить им задачу», – сказал Цукер

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3 комментария

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HCBV
Ответ Владимир Самсонов
Банальные слова, но скорее всего Аризона будет бороться за 1 номер драфта
Скорее всего не будет ))
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Михаил Клещев
Ответ Владимир Самсонов
Банальные слова, но скорее всего Аризона будет бороться за 1 номер драфта
Не только банальные, но и глупые.
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