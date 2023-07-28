Цукер об «Аризоне»: «Отличная молодая команда. Для меня это новый вызов, ведь я старше всех в составе»
Джейсон Цукер высказался о своем переходе в «Аризону».
31-летний нападающий подписал с «Койотис» контракт на год и 5,3 миллиона долларов в первый день работы рынка свободных агентов НХЛ.
«Отличная молодая команда. Для меня это новый вызов, ведь я старше всех в составе. Немного странно это ощущать, но должно быть весело.
Здорово, что в системе есть столько молодых ребят, которые могут занять места в составе и показать захватывающий хоккей. Я воодушевлен.
Для меня это особая роль. Я играю в простой хоккей, ничего сумасшедшего или вычурного. Думаю, что и клуб ожидает от меня именно этого.
Надеюсь, что я смогу дополнить наших молодых талантов и облегчить им задачу», – сказал Цукер.
3 комментария