Тренер «Аризоны» о Гюнтере: «У нас большие ожидания. Дилан будет лидером команды»

Теги Аризона НХЛ Андре Туриньи Дилан Гюнтер Хоккей

Андре Туриньи возлагает большие надежды на форварда «Аризоны» Дилана Гюнтера.

В 33 матчах прошлого чемпионата НХЛ на счету 20-летнего канадца 15 (6+9) очков.

«У нас большие ожидания от Дилана. Он будет лидером команды, лидером нашего молодого поколения. Полагаем, что он уже обладает нашим ДНК.

Хотим, чтобы он стал примером для других ребят и доказывал это своим поведением в тренажерном зале, в столовой, на приеме у врачей, на собраниях, на льду», – сказал главный тренер «Аризоны».

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1 комментарий

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hershe1
ждемс...
+2
0
+2
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