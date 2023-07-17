Тренер «Аризоны» о Гюнтере: «У нас большие ожидания. Дилан будет лидером команды»

Андре Туриньи возлагает большие надежды на форварда «Аризоны» Дилана Гюнтера.

В 33 матчах прошлого чемпионата на счету 20-летнего канадца 15 (6+9) очков.

«У нас большие ожидания от Дилана. Он будет лидером команды, лидером нашего молодого поколения. Полагаем, что он уже обладает нашим ДНК.

Хотим, чтобы он стал примером для других ребят и доказывал это своим поведением в тренажерном зале, в столовой, на приеме у врачей, на собраниях, на льду», – сказал главный тренер «Аризоны».