3-й номер драфта-2022 Кули подписал контракт с «Аризоной». Форвард не вернется в NCAA

Теги переходы Аризона НХЛ NCAA Логан Кули Хоккей

3-й номер драфта НХЛ-2022 Логан Кули подписал контракт новичка с «Аризоной».

Соглашение рассчитано на 3 года, зарплата на уровне НХЛ – 950 тысяч долларов. С учетом бонусов за достижения игрок может заработать до 4,45 млн долларов за сезон. 

Подписание контракта означает, что 19-летний нападающий не вернется в NCAA, так как в студенческом чемпионате не могут выступать игроки с профессиональными соглашениями. Ранее он планировал провести там следующий сезон.  

В минувшем сезоне Кули выступал за университет Миннесоты, с которым дошел до финала национального чемпионата. 

Он стал вторым бомбардиром NCAA с 60 (22+38) очками в 39 играх.

Также выиграл бронзовую медаль МЧМ-2023 в составе сборной США, набрав 14 (7+7) очков в 7 играх турнира. 

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1 комментарий

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hershe1
вери гуд...
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