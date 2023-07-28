3-й номер драфта-2022 Кули подписал контракт с «Аризоной». Форвард не вернется в NCAA

3-й номер драфта НХЛ-2022 Логан Кули подписал контракт новичка с «Аризоной».

Соглашение рассчитано на 3 года, зарплата на уровне – 950 тысяч долларов. С учетом бонусов за достижения игрок может заработать до 4,45 млн долларов за сезон.

Подписание контракта означает, что 19-летний нападающий не вернется в , так как в студенческом чемпионате не могут выступать игроки с профессиональными соглашениями. Ранее он планировал провести там следующий сезон.

В минувшем сезоне выступал за университет Миннесоты, с которым дошел до финала национального чемпионата.

Он стал вторым бомбардиром NCAA с 60 (22+38) очками в 39 играх.

Также выиграл бронзовую медаль МЧМ-2023 в составе сборной США, набрав 14 (7+7) очков в 7 играх турнира.