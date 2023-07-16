Маччелли подписал 3-летний контракт с «Аризоной» с зарплатой 3,42 млн долларов в год. Форвард набрал 49 очков в прошлом сезоне НХЛ
Матиас Маччелли подписал контракт с «Аризоной» на 10,275 миллиона долларов.
22-летний финский нападающий согласовал трехлетний договор с «Койотис» со средней зарплатой 3,425 миллиона долларов в год.
В сезоне-2023/24 зарплата хоккеиста составит 3 миллиона долларов, в сезоне-2024/25 – 3,025 миллиона долларов, в сезоне-2025/26 – 4,25 миллиона долларов.
Матиас Маччелли набрал 49 (11+38) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
В общей сложности в лиге нападающий отметился 55 (12+43) баллами в 87 играх.
Хоккеист выбран «Аризоной» под общим 98-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ-2019.
Комментарии