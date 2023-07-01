Форвард «Питтсбурга» Цукер подписал однолетний контракт с «Аризоной» на 5,3 млн долларов

«Аризона» подписала контракт с форвардом Джейсоном Цукером.

Зарплата 31-летнего нападающего по однолетнему соглашению составит 5,3 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне американец выступал за « » и набрал 48 (27+21) очков в 78 матчах регулярного чемпионата.

Всего в у него 628 матчей и 338 (182+156) баллов. В Кубке Стэнли – 46 игр и 15 (8+7) очков.

Средняя зарплата по прошлому контракту составляла 5,5 миллиона долларов.

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Райан О’Райлли – в «Нэшвилле» за 4,5 млн, Тарасенко пока без клуба. Следим за открытием рынка в НХЛ