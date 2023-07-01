Форвард «Питтсбурга» Цукер подписал однолетний контракт с «Аризоной» на 5,3 млн долларов

Теги переходы Питтсбург Аризона НХЛ Джейсон Цукер Хоккей

«Аризона» подписала контракт с форвардом Джейсоном Цукером.

Зарплата 31-летнего нападающего по однолетнему соглашению составит 5,3 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне американец выступал за «Питтсбург» и набрал 48 (27+21) очков в 78 матчах регулярного чемпионата.

Всего в НХЛ у него 628 матчей и 338 (182+156) баллов. В Кубке Стэнли – 46 игр и 15 (8+7) очков.

Средняя зарплата Джейсона Цукера по прошлому контракту составляла 5,5 миллиона долларов.

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Райан О’Райлли – в «Нэшвилле» за 4,5 млн, Тарасенко пока без клуба. Следим за открытием рынка в НХЛ

14 комментариев

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Maxim Shumov
Малкин и Кросби будут играть с АХЛовцами?
+9
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Maxim Shumov
Ответ cervantezzz
че то многовато
Нормально. Почти 50 очков и почти 30 шайб. Во втором звене железно закрепится
+5
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cervantezzz
че то многовато
+2
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Белый офицер
Всяко лучше чем Перри и Фолиньо за 4.
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Ахмет Камысов
Ответ Maxim Shumov
Малкин и Кросби будут играть с АХЛовцами?
😂😂😂
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Бомбардир Ковтун
Надо чистить платежку Питтсбурга. Осталось Грандлунда скинуть, и норм.
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Дмитрий Дашковский
С карлссоном походу
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Mohnatiy
Нормально Цукерман всех развёл 👍🏻
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Мандалай
Ещё Бьюгстеда вернули. 2 года и кэпхит 2,1 млн.
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Дима Миронов
решил подождать следующий год, говорят потолок поднимут
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Maxim Shumov
71 и 87 еще в приличной кондиции, а вокруг них все так развалили…
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Горыныч79
Ответ Maxim Shumov
Нормально. Почти 50 очков и почти 30 шайб. Во втором звене железно закрепится
Не факт, что без Малкина он будет под 30 шайб забрасывать. Такое у него, вообще, только один раз ещё было - обычно у Джейсона норма в районе 20 шайб.
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MESSIya
Ответ Maxim Shumov
Малкин и Кросби будут играть с АХЛовцами?
Гюнцель, ракель, раст, райли Смит, гранлунд - тебе мало?
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Strannix
Ответ MESSIya
Гюнцель, ракель, раст, райли Смит, гранлунд - тебе мало?
Ну кроме Смита и немца всех бы на хрен
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