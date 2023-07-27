Крикунов о будущем Овечкина: «Депутатом может стать. Может, будет работать в Минспорте или даже министром спорта»

Теги Вашингтон Владимир Крикунов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Министерство спорта России Политика Р-Спорт Хоккей

Владимир Крикунов считает, что Овечкин может стать депутатом после завершения игровой карьеры.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Я думаю, что тренером, наверное, он уже точно не будет (с улыбкой). Потому что он уже настолько наигрался. Может быть, будет работать в Министерстве спорта России или даже будет министром спорта. А уж депутатом он тем более может стать.

Саша – великий игрок, талант, который дан свыше. Он и физически мощный, и играет хорошо, и может забить. Этому практически нельзя научиться – забивать: если человек умеет забивать, то умеет. Все же знают, откуда Саша бросает – и что? Никто не может его закрыть на этом месте! Все знают, что он будет оттуда бросать, и все равно он забивает.

Может, он еще и Уэйна Гретцки догонит. Он боец, что и доказывает в НХЛ – если надо, может и подраться, и кого-то в тело шарахнуть. А сейчас он вообще возмужал», – считает заслуженный тренер России.

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6 комментариев

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борецЗАнеСправедливость
Песда россейзкому спорту будет окончательно
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Джесси Пинкман
Конечно, может, только нахрена, вот если по честному?
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йозе марино
Надеюсь будет в руководстве Вашингтона, будет круто)
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Maxim Shumov
Так он уже одной ногой в думе. Через 5 лет появится новый Фетисов, рассказывающий про врагов и призывающий играть на родине.
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Ермек Жолдаспаев
Овечкину это зачем,он самодостаточный.
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Mephi027
Мужику 38 в сентябре, двое детей и масса достижений, а Крикунов только сейчас заметил, что он возмужал.

Наблюдательный дед.
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