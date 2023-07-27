Крикунов о будущем Овечкина: «Депутатом может стать. Может, будет работать в Минспорте или даже министром спорта»

Владимир Крикунов считает, что Овечкин может стать депутатом после завершения игровой карьеры.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (822), уступая лишь (894).



«Я думаю, что тренером, наверное, он уже точно не будет (с улыбкой). Потому что он уже настолько наигрался. Может быть, будет работать в спорта России или даже будет министром спорта. А уж депутатом он тем более может стать.

Саша – великий игрок, талант, который дан свыше. Он и физически мощный, и играет хорошо, и может забить. Этому практически нельзя научиться – забивать: если человек умеет забивать, то умеет. Все же знают, откуда Саша бросает – и что? Никто не может его закрыть на этом месте! Все знают, что он будет оттуда бросать, и все равно он забивает.

Может, он еще и Уэйна Гретцки догонит. Он боец, что и доказывает в – если надо, может и подраться, и кого-то в тело шарахнуть. А сейчас он вообще возмужал», – считает заслуженный тренер России.

Фетисов о политических заявлениях Овечкина: «Такое мало кто может себе позволить. Особенно когда ходишь в майке Putin Team и у тебя фото с президентом на аватарке»

Депутат Журова об Овечкине в политике: «Он может найти любую нишу. Содействие с Америкой и понимание ее – он точно знает это направление»