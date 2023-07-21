Шон Скиннер: «В России чувствую себя в большей безопасности, чем в Америке. Про страну говорят столько плохого, но это неправда»
Шон Скиннер сообщил, что в России чувствует себя в большей безопасности, чем в Америке.
Тренер по индивидуальной подготовке игроков ранее провел хоккейные мастер-классы в Тюмени.
– Вы работали со многими хоккейными звездами мировой величины…
– Я не веду список игроков. Да, работал с Александром Овечкиным, это действительно так.
Вообще, в своей практике взаимодействовал с семью клубами НХЛ. Не могу назвать всех имен знаменитых хоккеистов, которые на тот момент там играли, но практически в каждой команде были отличные русские хоккеисты.
– В условиях напряженной международной обстановки не боитесь приезжать в нашу страну?
– Я чувствую себя в России в большей безопасности, чем в Америке. Столько всего плохого говорят в новостях про вашу страну, но это все неправда.
Вообще нет никаких проблем с безопасностью. От работы в России, от общения с людьми, получаю положительные эмоции, мне нравится здесь находиться, – заявил Шон Скиннер.
В Америке ему все самому надо делать. И налоги платить и дом содержать и стараться не попадать в опасные районы и т.п.