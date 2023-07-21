46 юных хоккеистов из Донбасса прибыли на сборы в Воронежскую область. Расходы оплатили из бюджета по распоряжению губернатора

Теги Автомобилист Павел Дацюк Александр Овечкин КХЛ Политика детский хоккей Хоккей

Губернатор Воронежской области помог организовать сборы юных хоккеистов из Донбасса.

46 игроков в возрасте от 10 до 13 лет прибыли на сборы в Воронежскую область. В Боброве они тренируются в Ледовом дворце.

По распоряжению губернатора Александра Гусева все расходы на двухнедельную тренировку взял на себя региональный бюджет.

Сообщается, что подобные сборы проходят по всей России благодаря совместному проекту благотворительного фонда «Спасая детство», Минспорта и правительства ДНР. 

«Как-то мы приехали на сборы в Екатеринбург и пошли на матч с участием местной команды «Автомобилист», за которую играл Павел Дацюк. Я попросил, чтобы он расписался на моей хоккейной майке. Он расписался, и до сих пор у меня хранится тот автограф.

Я хотел бы, чтобы у меня контроль был как у Дацюка. Мне он очень нравится. Ну и бросок как у Овечкина. Это два моих самых главных кумира», – рассказал юный хоккеист Никита Свириденко.

«Приглашайте нас, мы приедем. Занимаются все с удовольствием. Понятно, что приходится их гонять. Ну а так ходят с удовольствием», – сказал тренер «Кристалла» из Донецка Матвей Григорюк.

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1 комментарий

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dereds
Воронеж походу самый богатый регион они еще взяли шефство над 4 районами в ЛНР
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