Депутат Журова об Овечкине: «Политика обширна, он может найти любую нишу. Содействие с Америкой и понимание ее – обширная тема. Он точно знает это направление»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Светлана Журова Государственная дума Политика Хоккей

Светлана Журова рассказала, какое направление в политике может подойти Александру Овечкину.

Олимпийская чемпионка высказалась о том, может ли Овечкин стать политиком.

«Любой человек, который образован и имеет желание быть спикером, и участвует в политической жизни страны может это сделать. Другое дело, надо человека спросить, хочет ли он. У политиков есть много ограничений, каких-то вещей, которые недопустимы.

Все думают, чтобы заниматься политикой, надо идти в Госдуму, но не обязательно туда идти. Может интересно заниматься общественно-политической деятельностью. Это не значит, что Овечкин должен идти в какой-то парламент или Госдуму. Политика обширна, и он может найти любую нишу.

Овечкин, прожив такое время в Америке, точно знает это направление. Это тоже обширная тема: содействие с Америкой и понимание ее. Мы так или иначе должны будем выстраивать отношения», – заявила депутат Госдумы России Журова.

Фетисов о политических заявлениях Овечкина: «Такое мало кто может себе позволить. Особенно когда ходишь в майке Putin Team и у тебя фото с президентом на аватарке»

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5 комментариев

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Марина Игнатьева
Надеюсь, купит инкогнито остров в океане и сбежит от всех этих дураков
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Адильхан Абдусаламов
Прям посол мира,те Путин тим.Знаток Америки,что то новенькое,только по закону он должен отказаться от гражданства США,на что потенциальный дипломат вряд ли пойдёт 😅
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Jesse Boy
чё сказала?.. столько слов, а смысла - нуль
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белая простыня олимпиады
"у политиков много ограничений" - ахахахаха😂😂😂
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Александр Рыбаков
Ответ Jesse Boy
чё сказала?.. столько слов, а смысла - нуль
Она спикер, слишком много от неё ждёте.
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