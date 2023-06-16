Депутат Журова об Овечкине: «Политика обширна, он может найти любую нишу. Содействие с Америкой и понимание ее – обширная тема. Он точно знает это направление»

Светлана Журова рассказала, какое направление в политике может подойти Александру Овечкину.

Олимпийская чемпионка высказалась о том, может ли Овечкин стать политиком.

«Любой человек, который образован и имеет желание быть спикером, и участвует в политической жизни страны может это сделать. Другое дело, надо человека спросить, хочет ли он. У политиков есть много ограничений, каких-то вещей, которые недопустимы.

Все думают, чтобы заниматься политикой, надо идти в Госдуму, но не обязательно туда идти. Может интересно заниматься общественно-политической деятельностью. Это не значит, что Овечкин должен идти в какой-то парламент или Госдуму. Политика обширна, и он может найти любую нишу.

Овечкин, прожив такое время в Америке, точно знает это направление. Это тоже обширная тема: содействие с Америкой и понимание ее. Мы так или иначе должны будем выстраивать отношения», – заявила депутат Госдумы России Журова.

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