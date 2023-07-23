Форвард «Вашингтона» Протас о совете Овечкина: «Понимаешь, что действительно нужно быть наглее, если хочешь прийти к своей мечте. Не нужно ничего бояться»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Алексей Протас Хоккей

Алексей Протас рассказал, что ему посоветовал одноклубник по «Вашингтону» Александр Овечкин.

«Был момент, когда мы вдвоем остались поговорить. Речь зашла про хоккей. Он сказал, что с моим характером надо быть наглее, смелее. Не то чтоб я стеснительный… Но сейчас понимаю, что это, возможно, где-то помешало мне закрепиться.

Слушая Овечкина, ты доверяешь ему, веришь его словам. Если посмотреть на его первый матч в НХЛ, то Саша в первой смене просто «убил» человека на борту. И воткнул две [шайбы]. И ты понимаешь, что действительно нужно быть наглее, если хочешь прийти к своей мечте. Не нужно ничего бояться.

Я готов это делать. Сейчас уже понимаю, что по-другому никак, по-другому не получится. Понимал, что где-то меня подвела моя психология в матчах. Мог быть смелее, наглее. Но это нужно на деле посмотреть, на словах-то можно многое сказать. Будет видно», – сказал форвард «Вашингтона» в эфире YouTube-канала «Хоккейная варка».

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1 комментарий

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Виталий Коваленко
лучше б он Макдэвиду чего-нить такое посоветовал.
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