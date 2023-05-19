Депутат Журова о ЧМ-2023: «Если бы не нынешняя политическая ситуация, к футболке «Россия» точно не придрались бы»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики Светлана Журова Государственная дума Сборная Венгрии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Матч ТВ Хоккей

Светлана Журова высказалась об инциденте с фанатом в футболке с надписью «Россия» на ЧМ.

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия». Организаторы ЧМ-2023 призвали его снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча Швеции против Венгрии (7:1).

 «Подобные правила точно есть на Олимпийских играх – если играют две команды и болельщики приходят с флагами, плакатами другой страны, просят убрать их. Не знаю, есть ли подобное правило на чемпионатах мира по хоккею, но я помню подобные инциденты на Олимпиадах.

При этом я думаю, что десять лет назад организаторы не придрались бы к футболке с надписью «Россия», которая не играет в этом матче. Понятно, раз ты болельщик сборной России, ты весь турнир, на все матчи ходишь в футболке своей команды, а не надеваешь футболки других сборных.

Если бы не нынешняя политическая ситуация, к футболке «Россия» точно не придрались бы», – заявила депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка Журова.

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14 комментариев

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Ovi174
А кто виноват в нынешней ситуации Светлана в курсе??? Может не стоило нападать на соседнею страну? Играла бы сейчас Россия спокойно на ЧМ и бед не знала, сами себя в такую ситуацию загнали.
+17
-2
+15
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Ебздрогыч
Может, стоит задать вопросы тем, а вернее тому, кто довел политическую ситуацию до этого?
+16
-3
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Stepan Bujukly
Если бы Гитлер не начал Вторую Мировую войну в 1939 году , то немцам не пришлось стыдиться своего происхождения десятки лет после ее окончания!
Русским теперь надо не обижаться, а повиниться перед братским украинским народом за горе которое они принесли на украинскую землю!
А Журова всегда была дура!
+10
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+9
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BananaMama
Так что, что-то всё таки случилось, что в 2021 слово "Россия" не вызывало такую реакцию, а с 2022 уже вызывает ?
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Melnikov1968
И в чем смысл этого послания? Да, 10 лет назад не придрались бы. Сейчас придрались. И что ты лично можешь сделать, кроме как прочитать очередную методичку? Ничего.
+7
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Hola Hola
Да у нас тут Капитан Очевидность собственной персоной!
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Пользователь заблокирован
А представьте чтобы могло быть, если бы не нынешний гарант конституции и его хорошие друзья … еще пару лет пройдёт и мы уже окончательно забудем о всяких ЧМ, и о Еврокубках … а вы все вид делайте, что ничего не происходит, что все хорошо «на показуху», что надо еще потерпеть … что все не так плохо … эх
+5
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Valeriy98
Да мы бы и играли там, а не только футболки на трибунах
+5
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Angelgirl
Ответ Stepan Bujukly
Если бы Гитлер не начал Вторую Мировую войну в 1939 году , то немцам не пришлось стыдиться своего происхождения десятки лет после ее окончания! Русским теперь надо не обижаться, а повиниться перед братским украинским народом за горе которое они принесли на украинскую землю! А Журова всегда была дура!
Иначе бы в Думу не взяли!
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Angelgirl
Ответ Ovi174
А кто виноват в нынешней ситуации Светлана в курсе??? Может не стоило нападать на соседнею страну? Играла бы сейчас Россия спокойно на ЧМ и бед не знала, сами себя в такую ситуацию загнали.
Она не в состоянии быть в курсе! Она бегать быстро может!
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Realist2022
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Ответ Stepan Bujukly
Если бы Гитлер не начал Вторую Мировую войну в 1939 году , то немцам не пришлось стыдиться своего происхождения десятки лет после ее окончания! Русским теперь надо не обижаться, а повиниться перед братским украинским народом за горе которое они принесли на украинскую землю! А Журова всегда была дура!
А чтобы повиниться, нужны реальные сила характера, духа, воля. А когда есть только глупая гордыня, мания величия, ну и сам менталитет сторонников власти РФ вообще не предполагает признания собственных ошибок, вины, покаяния (это в тех кругах слабостью и трусостью считается), а вот наглостью, бараньим упрямством и методом "сила есть - ума не надо" добиваться того, что сам в своей глупой голове на-придумывал - это нормально, то и ждать ничего иного не приходится.
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