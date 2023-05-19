Депутат Журова о ЧМ-2023: «Если бы не нынешняя политическая ситуация, к футболке «Россия» точно не придрались бы»

Светлана Журова высказалась об инциденте с фанатом в футболке с надписью «Россия» на ЧМ.

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия». Организаторы ЧМ-2023 призвали его снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча Швеции против Венгрии (7:1).

«Подобные правила точно есть на Олимпийских играх – если играют две команды и болельщики приходят с флагами, плакатами другой страны, просят убрать их. Не знаю, есть ли подобное правило на чемпионатах мира по хоккею, но я помню подобные инциденты на Олимпиадах.

При этом я думаю, что десять лет назад организаторы не придрались бы к футболке с надписью «Россия», которая не играет в этом матче. Понятно, раз ты болельщик сборной России, ты весь турнир, на все матчи ходишь в футболке своей команды, а не надеваешь футболки других сборных.

Если бы не нынешняя политическая ситуация, к футболке «Россия» точно не придрались бы», – заявила депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка Журова.