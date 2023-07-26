Никитин о расторжении контракта с Марченко: «Рецидив травмы сыграл роль. Хоккей – жесткий бизнес, игроки продают свое здоровье»
Игорь Никитин рассказал, почему «Локомотив» расторг контракт с Алексеем Марченко.
– Почему расстались с Алексеем Марченко?
– Травма, ее рецидив сыграли роль. Такие процессы мы не всегда можем контролировать.
Хоккей – жесткий бизнес. Хоккеисты, по большом счету, продают свое здоровье. Если нет здоровья, то есть проблемы его продать. Как бы грубо это ни звучало – это истина.
Хочу пожелать Лехе здоровья. Об этом я ему сказал после расторжения контракта. Это жизнь, движемся дальше, – сказал главный тренер «Локомотива».
«Локомотив» расторг контракт с Марченко. Он получал 75 млн рублей в год
В КХЛ в порядке вещей расторгнуть контракт с травмированным игроком. И пусть он дальше сам о себе заботиться...
В NHL такое в принципе невозможно. Там все контракты застрахованы. И если игрок не может играть из-за травмы, то его контракт отправляют в LTIR (долговременный резерв травмированных), а сам игрок продолжает получать все положенные по контракту деньги. Страховая компания компенсирует эти выплаты владельцу команды.