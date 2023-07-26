Никитин о расторжении контракта с Марченко: «Рецидив травмы сыграл роль. Хоккей – жесткий бизнес, игроки продают свое здоровье» 

Теги Локомотив травмы Игорь Никитин КХЛ Алексей Марченко Хоккей

Игорь Никитин рассказал, почему «Локомотив» расторг контракт с Алексеем Марченко.

– Почему расстались с Алексеем Марченко

– Травма, ее рецидив сыграли роль. Такие процессы мы не всегда можем контролировать.

Хоккей – жесткий бизнес. Хоккеисты, по большом счету, продают свое здоровье. Если нет здоровья, то есть проблемы его продать. Как бы грубо это ни звучало – это истина.

Хочу пожелать Лехе здоровья. Об этом я ему сказал после расторжения контракта. Это жизнь, движемся дальше, – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» расторг контракт с Марченко. Он получал 75 млн рублей в год

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5 комментариев

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bailen
Ответ progexpnn1
Так где же хоккейный бизнес более жесткий? В КХЛ или в NHL? В КХЛ в порядке вещей расторгнуть контракт с травмированным игроком. И пусть он дальше сам о себе заботиться... В NHL такое в принципе невозможно. Там все контракты застрахованы. И если игрок не может играть из-за травмы, то его контракт отправляют в LTIR (долговременный резерв травмированных), а сам игрок продолжает получать все положенные по контракту деньги. Страховая компания компенсирует эти выплаты владельцу команды.
НХЛ - это система, где все давно отлажено и четко работает. КХЛ - «система» которая работает на определенных людей и их интересы! Там игрок застрахован и получит свои деньги по контракту. Но суть одна и та же. Когда игрок становится неликвидным он не нужен ни там ни тут, как бы это жестко и больно не звучало!
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+2
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progexpnn1
Так где же хоккейный бизнес более жесткий? В КХЛ или в NHL?
В КХЛ в порядке вещей расторгнуть контракт с травмированным игроком. И пусть он дальше сам о себе заботиться...
В NHL такое в принципе невозможно. Там все контракты застрахованы. И если игрок не может играть из-за травмы, то его контракт отправляют в LTIR (долговременный резерв травмированных), а сам игрок продолжает получать все положенные по контракту деньги. Страховая компания компенсирует эти выплаты владельцу команды.
+1
-1
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marshal .masha
Ну да, а тут кто-то предлагал Динамо взять на лечение, в санаторий Марченко)
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Veld
а работники цементных заводов, например, не продают своё здоровье?)
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