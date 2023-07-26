Никитин о расторжении контракта с Марченко: «Рецидив травмы сыграл роль. Хоккей – жесткий бизнес, игроки продают свое здоровье» 

Игорь Никитин рассказал, почему «Локомотив» расторг контракт с Алексеем Марченко.

– Почему расстались с ?

– Травма, ее рецидив сыграли роль. Такие процессы мы не всегда можем контролировать.

Хоккей – жесткий бизнес. Хоккеисты, по большом счету, продают свое здоровье. Если нет здоровья, то есть проблемы его продать. Как бы грубо это ни звучало – это истина.

Хочу пожелать Лехе здоровья. Об этом я ему сказал после расторжения контракта. Это жизнь, движемся дальше, – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» расторг контракт с Марченко. Он получал 75 млн рублей в год