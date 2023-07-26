Игорь Никитин: «Локомотив» ищет усиление. Было бы здорово подписать центра, умеющего играть на фланге»

Игорь Никитин сообщил, что хотел бы подписать центрфорварда, который умеет играть на фланге.

– Ждать ли новичков?

– Мы имеем деньги под потолком. Ищем усиление. Но сложно это обсуждать гипотетически. В мире непростая ситуация. Появляются люди, потом отказываются.

Мы целенаправленно идем в сезон с теми ребятами, которые у нас есть. Не потому, что мы никого не взяли. Мы верим в наших хоккеистов. Да, у нас есть опция подписать еще игрока, но мы не сидим специально и не ждем этого.

– После серии с ЦСКА вы в сердцах сказали, что команде надо «почиститься». Получилось?

– Нет, не в сердцах. Мы об этом говорили с ребятами, всех предупреждали. Но слово «почиститься» было сказано не в плане найти виновных. Мы хотели дать шанс тем, в кого мы верим. Чтобы развиваться, нужно иметь право на ошибку. Нам нужна свежая кровь, это двигатель прогресса.

– Сегодня на льду не было Мартина Герната. Когда новичок приступит к тренировкам? Какую роль для него вы готовите?

– Он только вчера к нам присоединился. У него возникли проблемы с багажом. Сегодня он выйдет на лед. Мартин – опытный, играющий защитник. Это тот, кто нам нужен.

– У него не возникнет проблемы с коммуникацией? Все-таки он единственный иностранец в команде.

– Во-первых, у нас есть опция кого-то подписать в команду. Российский рынок уже закончился. Поэтому у него может появиться напарник-иностранец.

Кроме того, мы с Мартином пообщались – я думаю, он скоро хорошо будет говорить на русском языке. Словаки многие наши слова воспринимают на слух. Не думаю, что будут проблемы с адаптацией. Плюс он говорит по-английски. У нас есть кому с ним общаться.

Мне показалось, что Гернат – коммуникабельный парень. Да и сам Мартин знал, куда он едет. Он осознанно принял решение.

– Вы говорили про «свободную опцию» в части подписания новичков. Какую позицию нужно усилить?

– Было бы здорово подписать центрального нападающего, который умеет играть на фланге. Все будет зависеть от рынка.

Мы никогда не берем игрока, чтобы потом думать, куда его пристроить. Мы всегда анализируем, где он сможет играть, чем может помочь. Если это будет крайний нападающий, который сможет влиться в наши звенья, то мы обязательно будет такого человека просматривать, – сказал главный тренер « » .