Коршков об обмене из «Локомотива»: «Никто из руководства и тренеров со мной не попрощался. Это их право. Обид на клуб у меня нет»

Егор Коршков высказался касательно ухода из «Локомотива».

Ярославский клуб обменял игрока в « ».

– как-то попрощался с вами?

– Нет. Да со мной и никто из « » не попрощался – ни из руководства, ни из тренеров.

– Даже так?

– Даже так.

– Это удивительно, все-таки восемь лет выступления в клубе – это огромная часть карьеры.

– Что я могу тут сказать. Моя жизнь на этом не заканчивается, да и их тоже. Это их выбор и их право. Такова спортивная жизнь. И никаких вопросов к «Локомотиву» или обид на клуб у меня нет, – сказал .