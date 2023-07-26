Коршков об обмене из «Локомотива»: «Никто из руководства и тренеров со мной не попрощался. Это их право. Обид на клуб у меня нет»
Егор Коршков высказался касательно ухода из «Локомотива».
Ярославский клуб обменял игрока в «Амур».
– Игорь Никитин как-то попрощался с вами?
– Нет. Да со мной и никто из «Локомотива» не попрощался – ни из руководства, ни из тренеров.
– Даже так?
– Даже так.
– Это удивительно, все-таки восемь лет выступления в клубе – это огромная часть карьеры.
– Что я могу тут сказать. Моя жизнь на этом не заканчивается, да и их тоже. Это их выбор и их право. Такова спортивная жизнь. И никаких вопросов к «Локомотиву» или обид на клуб у меня нет, – сказал Коршков.
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