Алексей Береглазов: «Рассматривал много предложений. «Локомотив» понравился со всех сторон. У команды большие задачи»

Алексей Береглазов рассказал, почему решил перейти в «Локомотив».

– Ярославль немного успел посмотреть. Весной, когда подписывал контракт, прокатились по нему с семьей. Красивый город, много храмов, очень много зелени. Все нравится. Осталось лишь хорошо подготовиться к сезону.

– В СМИ много писали, что вы выбираете клуб поближе к Москве. Это правда?

– Я рассматривал много предложений. «Локомотив» понравился со всех сторон. У команды большие спортивные задачи. Решил перейти сюда.

Буду жить здесь с семьей. Думаю, что она приедет ко мне в августе.

– Игорь Никитин говорил вам о роли в команде?

– Конкретной роли нет. Нужно в первую очередь выполнять свои прямые обязанности как защитника. А если получится помочь атаке – хорошо. Но это второстепенно.

– Как самочувствие на сборах?

– За полтора месяца до сборов начал заниматься в зале и на льду. Сейчас у нас первый цикл тренировок. Он втягивающий. Нам есть к чему стремиться. Рад, что подольше побыл в отпуске с семьей. При этом никто не приходит на сборы неготовым. Все профессионалы, – сказал защитник « » .