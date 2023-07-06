«Локомотив» расторг контракт с Марченко. Он получал 75 млн рублей в год
Алексей Марченко ушел из «Локомотива».
Клуб расторг соглашение с 31-летним защитником.
Алексей Марченко зарабатывал 75 миллионов рублей в год по контракту с «Локомотивом».
В прошедшем сезоне хоккеист набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:30.
В плей-офф игрок сыграл 12 игр и отметился 3 (0+3) баллами при полезности «0». Среднее игровое время – 21:34.
Марченко выступал за «Локомотив» с 2020 года.
С другой стороны шанс закрепиться в основе для Симашева