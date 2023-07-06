«Локомотив» расторг контракт с Марченко. Он получал 75 млн рублей в год

Теги Локомотив переходы КХЛ Алексей Марченко Хоккей

Алексей Марченко ушел из «Локомотива».

Клуб расторг соглашение с 31-летним защитником.

Алексей Марченко зарабатывал 75 миллионов рублей в год по контракту с «Локомотивом».

В прошедшем сезоне хоккеист набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:30.

В плей-офф игрок сыграл 12 игр и отметился 3 (0+3) баллами при полезности «0». Среднее игровое время – 21:34.

Марченко выступал за «Локомотив» с 2020 года.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Сурков
Ответ _Абырвалг_
А Аверина когда на выход ?
Аверин хороший игрок с небольшой ,зп,чё до него доя,,,,ся
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Традиционно "гениальная" работа Яковлева: по ходу сезона продлил Осипова и через несколько месяцев расторг, дал Марченко 2-летний контракт на 150 млн и через год туда же с немалой компенсацией и остатком в платёжки
С другой стороны шанс закрепиться в основе для Симашева
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanya228
Хороший защитник. Но зп не больше 40-50 должна быть. ЮНЯ, где нападающие?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GreenUfa
В СКА?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
А Аверина когда на выход ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
Ответ Сергей Сурков
Аверин хороший игрок с небольшой ,зп,чё до него доя,,,,ся
Статистика ниже среднего,тем более "хрустальный" - по пол сезона на больничном!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий