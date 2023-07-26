«Барыс» уволил генменеджера Белана из-за «провальной селекции в прошлом сезоне» («Шайба.kz»)
«Барыс» уволил генменеджера Вячеслава Белана из-за провальной селекции в прошлом сезоне.
Управленец работал в клубе из Астаны с 2018 года.
Как сообщает портал «Шайба.kz», Белан был уволен за «провальную селекционную работу в прошлом сезоне, ставшем для астанинского клуба самым худшим в истории».
По итогам Фонбет Чемпионата КХЛ «Барыс» занял последнее место в Восточной конференции.
Отмечается, что изменения в руководстве «Барыса» произошли в результате многочисленных обращений болельщиков в «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта», который является официальным учредителем астанинского клуба.
Генеральный директор фонда Асхат Сейсембек в ответе на запрос от общественного движения «Альянс болельщиков Казахстана «Жанкүйер» сообщил, что в целях достижения высоких спортивных результатов в «Барысе» на данный момент ведется работа по реорганизации ключевых бизнес-процессов.
Когда всех игроков нормальных уже нет на рынке, даже и с американским паспортом