«Барыс» уволил генменеджера Белана из-за «провальной селекции в прошлом сезоне» («Шайба.kz»)

Теги отставки КХЛ Барыс Хоккей

«Барыс» уволил генменеджера Вячеслава Белана из-за провальной селекции в прошлом сезоне.

Управленец работал в клубе из Астаны с 2018 года. 

Как сообщает портал «Шайба.kz», Белан был уволен за «провальную селекционную работу в прошлом сезоне, ставшем для астанинского клуба самым худшим в истории».

По итогам Фонбет Чемпионата КХЛ «Барыс» занял последнее место в Восточной конференции. 

Отмечается, что изменения в руководстве «Барыса» произошли в результате многочисленных обращений болельщиков в «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта», который является официальным учредителем астанинского клуба.

Генеральный директор фонда Асхат Сейсембек в ответе на запрос от общественного движения «Альянс болельщиков Казахстана «Жанкүйер» сообщил, что в целях достижения высоких спортивных результатов в «Барысе» на данный момент ведется работа по реорганизации ключевых бизнес-процессов.

1 комментарий

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заводчанин
Самое время перед началом сезона!
Когда всех игроков нормальных уже нет на рынке, даже и с американским паспортом
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