Михайлис о предложении из НХЛ: «Был один вариант. Недели две думал, наверное. Были непонятки, неопределенности»

Никита Михайлис рассказал о предложении от клуба НХЛ этим летом.

28-летний форвард в межсезонье перешел из « » в « », подписав контракт на год.

– Был один вариант. Недели две, наверное, думал. Предлагали контракт, но по условиям он немного не совпадал с тем, что мы планировали.

– Это был двусторонний контракт?

– Да. Были там непонятки, неопределенности, поэтому решил более четкое решение принять, – сказал .