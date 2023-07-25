Михайлис о предложении из НХЛ: «Был один вариант. Недели две думал, наверное. Были непонятки, неопределенности»
Никита Михайлис рассказал о предложении от клуба НХЛ этим летом.
28-летний форвард в межсезонье перешел из «Барыса» в «Металлург», подписав контракт на год.
– Был один вариант. Недели две, наверное, думал. Предлагали контракт, но по условиям он немного не совпадал с тем, что мы планировали.
– Это был двусторонний контракт?
– Да. Были там непонятки, неопределенности, поэтому решил более четкое решение принять, – сказал Михайлис.
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