Михайлис о предложении из НХЛ: «Был один вариант. Недели две думал, наверное. Были непонятки, неопределенности»

Теги Металлург Мг НХЛ КХЛ Барыс Никита Михайлис Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Михайлис рассказал о предложении от клуба НХЛ этим летом.

28-летний форвард в межсезонье перешел из «Барыса» в «Металлург», подписав контракт на год. 

– Был один вариант. Недели две, наверное, думал. Предлагали контракт, но по условиям он немного не совпадал с тем, что мы планировали. 

– Это был двусторонний контракт?

– Да. Были там непонятки, неопределенности, поэтому решил более четкое решение принять, – сказал Михайлис

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2 комментария

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Сергей Орлов
Михайлис и НХЛ, смешно, конечно)
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Vadoniy
Ну что ж, понимаю. Меня тоже звали в НХЛ, но на двусторонний контракт. Тоже долго думал, но затем докурил и пошёл дальше пиво пить - всё же 5/2 в провинциальном офисе надёжнее
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