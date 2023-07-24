Карандин о «Куньлуне»: «Нужно профессионально ему помочь – кадрами и идеями»

Теги Алексей Морозов КХЛ Юрий Карандин Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Юрий Карандин высказался о ситуации в «Куньлуне».

Ранее почетный вице-президент ФХР раскритиковал китайский клуб из-за назначения латвийского тренера Виктора Игнатьева.

– Что делать?

– Это вопрос к президенту КХЛ Морозову. Он много выступает по теме лимита на легионеров, упорно не соглашается с его сокращением с пяти до трех.

Так вот перед нами – клуб-легионер «Куньлунь». Из страны, которую в хоккее нам по силам поднять на хороший уровень. Нужно просто профессионально «Куньлуню» помочь, прежде всего кадрами и идеями.

Считаю, что было бы правильно, если бы Морозов обратил внимание на китайский проект, тем более он всего лишь в десятке километров от офиса КХЛ. Направить бы президенту КХЛ свое стремление помочь легионерам на ликбез для господина Феоктистова (исполнительный вице-президент «Куньлуня» – прим. Sports.ru) и на правильный запуск «Куньлуня».

Вот что пойдет на пользу и Китаю, и КХЛ, и всей российской школе хоккея, – сказал Карандин.

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