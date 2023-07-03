Виктор Игнатьев возглавит «Куньлунь»

Теги КХЛ Виктор Игнатьев Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев станет новым главным тренером «Куньлуня».

Латвийский специалист, входивший в тренерский штаб китайской команды с 2022 года, возглавит ее. Об этом сообщает «Матч ТВ». 

В воскресенье стало известно, что клуб не продлил контракт с Грегом Айэлендом. В сезоне-2022/23 «Куньлунь» под его руководством не попал в плей‑офф, заняв десятое место в таблице Западной конференции.

Ранее Игнатьев работал в тренерских штабах рижского и московского «Динамо», «Спартака», «Лады», «Витязя», «Металлурга» и сборной Латвии. 

1 комментарий

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Диандерталец
на Восток их надо отправлять. Там с ними интересней будет и им самим тоже
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