Кожевников о «Куньлуне»: «Латвиец Игнатьев в роли тренера – провокация! Китайских товарищей хотят подставить, ФХР и КХЛ должны направлять проект»

Теги ФХР Владимир Юрзинов-младший КХЛ Александр Кожевников Виктор Игнатьев Политика Куньлунь Ред Стар Хоккей

Александр Кожевников недоволен текущим вектором развития «Куньлуня», где нет россиян.

Китайский клуб КХЛ выступает в лиге с 2016 года. 

– Большой шаг вперед «Куньлунь» сделал лишь в первом сезоне КХЛ, когда единственный раз вышел в плей-офф. Связываю это с тем, что клуб сделал ставку на российскую школу – и тренерскую, и игровую. Там был Владимир Юрзинов-младший, несколько российских хоккеистов.

Почему «Куньлунь» свернул с российской дороги – для меня загадка. Ставка на второсортных канадских тренеров и игроков не сработала, клуб докатился до того, что стал аутсайдером и нашел пристанище в Мытищах.

Считаю, что ФХР и КХЛ имеет смысл контролировать этот проект, как-то его направлять, предлагать наши программы развития. Мы должны защищать свои рабочие места, свою школу! Но, к сожалению, я слышал, что руководство «Куньлуня» готово и дальше ломать дрова.

– О чем речь?

– Прочитал, что на роль главного тренера клуб рассматривает латвийца Виктора Игнатьева. Провокационная история! Учитывая истерию в Латвии, когда на чемпионате мира запретили российский флаг и уже едва не отменили рижское «Динамо» за участие в чемпионате КХЛ, кто-то хочет подставить китайских товарищей и привезти им постороннего человека.

Считаю, что в нынешней ситуации это будет вызовом для КХЛ, для нашего хоккея, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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7 комментариев

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Камский скаузер
Его не смущает то, что латвийца зовут Виктор Игнатьев? То есть он против русского с латвийским паспортом? И после этого они удивляются, что мир против них, если они даже своих унижают. Это во-первых. А во-вторых, его не удивляет то, что в китайском клубе из Мытищ должны быть россияне? Может тогда и клуб уже не китайский?
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LaVa
Пациент интерпретирует происходящее вокруг него последовательно, но крайне субъективно и даже парадоксально, утрачивает способность реально осознавать происходящее в действительности в силу болезненного искажения окружающего мира.
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Ivan Juniorovich
Что насчет Знарка и Тамбиева?
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magentrumen
мир против нас, но мы против латвийцев
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Ковид 07.10.52
А по утру они проснулись....
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разноцветный логотип
> Мы должны защищать свои рабочие места, свою школу!

понятно, а китайский клуб тут каким боком? даже если учитывать, что китайское там только название. защищайте в остальной авоське клубов, вон Ладу в КХЛ вернули, больше команд стало
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Nikolay_exp
Кажэва, похмелись и успокойся
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