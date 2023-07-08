Кожевников о «Куньлуне»: «Латвиец Игнатьев в роли тренера – провокация! Китайских товарищей хотят подставить, ФХР и КХЛ должны направлять проект»

Александр Кожевников недоволен текущим вектором развития «Куньлуня», где нет россиян.

Китайский клуб КХЛ выступает в лиге с 2016 года.

– Большой шаг вперед « » сделал лишь в первом сезоне КХЛ, когда единственный раз вышел в плей-офф. Связываю это с тем, что клуб сделал ставку на российскую школу – и тренерскую, и игровую. Там был , несколько российских хоккеистов.

Почему «Куньлунь» свернул с российской дороги – для меня загадка. Ставка на второсортных канадских тренеров и игроков не сработала, клуб докатился до того, что стал аутсайдером и нашел пристанище в Мытищах.

Считаю, что и имеет смысл контролировать этот проект, как-то его направлять, предлагать наши программы развития. Мы должны защищать свои рабочие места, свою школу! Но, к сожалению, я слышал, что руководство «Куньлуня» готово и дальше ломать дрова.

– О чем речь?

– Прочитал, что на роль главного тренера клуб рассматривает латвийца Виктора Игнатьева. Провокационная история! Учитывая истерию в Латвии, когда на чемпионате мира запретили российский флаг и уже едва не отменили рижское «Динамо» за участие в чемпионате КХЛ, кто-то хочет подставить китайских товарищей и привезти им постороннего человека.

Считаю, что в нынешней ситуации это будет вызовом для КХЛ, для нашего хоккея, – сказал двукратный олимпийский чемпион.