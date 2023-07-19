Виктор Игнатьев возглавил «Куньлунь»

«Куньлунь» объявил о назначении нового главного тренера.

Китайскую команду возглавил Виктор Игнатьев. Ранее он входил в тренерский штаб «Куньлуня».

«В предстоящем сезоне, как и в двух предыдущих, ХК «Куньлунь Ред Стар», по своей сути, будет сборной Китайской Народной Республики. Соответственно, состав формируется из игроков сборной и кандидатов в нее, а тренерский штаб станет и штабом национальной команды.

По ходу сезона сборной предстоит принять участие не только в чемпионате мира, но и в квалификационном турнире Зимних Олимпийских игр 2026 года.

Виктор Игнатьев имеет богатый опыт работы со сборной Латвии не только на чемпионатах мира и Олимпийских играх, но и в олимпийской квалификации, причем, что особенно важно, этот опыт победный.

Кроме того, он не первый год работает в системе «Куньлунь Ред Стар» и хорошо знает игроков сборной. Учитывая его разносторонний опыт, мы уверены, что на сегодня Виктор Игнатьев является лучшим кандидатом на пост главного тренера.

Очень надеемся, что под его руководством сборная и клуб смогут выполнить поставленные на предстоящий сезон задачи». – сказал исполнительный вице-президент « » Николай Феоктистов.

До прихода в китайский клуб Игнатьев работал в тренерских штабах рижского и московского «Динамо», «Спартака», «Лады», «Витязя», «Металлурга» и сборной Латвии.