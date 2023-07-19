Виктор Игнатьев возглавил «Куньлунь»

Теги КХЛ Сборная Китая по хоккею Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Куньлунь» объявил о назначении нового главного тренера.

Китайскую команду возглавил Виктор Игнатьев. Ранее он входил в тренерский штаб «Куньлуня». 

«В предстоящем сезоне, как и в двух предыдущих, ХК «Куньлунь Ред Стар», по своей сути, будет сборной Китайской Народной Республики. Соответственно, состав формируется из игроков сборной и кандидатов в нее, а тренерский штаб станет и штабом национальной команды.

По ходу сезона сборной Китая предстоит принять участие не только в чемпионате мира, но и в квалификационном турнире Зимних Олимпийских игр 2026 года.

Виктор Игнатьев имеет богатый опыт работы со сборной Латвии не только на чемпионатах мира и Олимпийских играх, но и в олимпийской квалификации, причем, что особенно важно, этот опыт победный.

Кроме того, он не первый год работает в системе «Куньлунь Ред Стар» и хорошо знает игроков сборной. Учитывая его разносторонний опыт, мы уверены, что на сегодня Виктор Игнатьев является лучшим кандидатом на пост главного тренера.

Очень надеемся, что под его руководством сборная и клуб смогут выполнить поставленные на предстоящий сезон задачи». – сказал исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов. 

До прихода в китайский клуб Игнатьев работал в тренерских штабах рижского и московского «Динамо», «Спартака», «Лады», «Витязя», «Металлурга» и сборной Латвии. 

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5 комментариев

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Mephi027
Кожевников: "Латвиец Игнатьев в роли тренера – провокация!"
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Эд..19
Ответ bold
А где они сезон играть будут ? Опять в Мытищах ?
Ну конечно, судя по плану предсезонной подготовки (тренировки в Мытищах). Всё те же всё там же )) с двумя китайцами в составе. В Китае они никому не нужны.
+3
-1
+2
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bold
А где они сезон играть будут ? Опять в Мытищах ?
+1
0
+1
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Руслан Х
Зато в Москве остался.🤷🏻‍♂️😉
0
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