Карандин о «Куньлуне»: «Назначение латвийского тренера – вызов для КХЛ и всей России. Может, китайцы не знают, но Латвия на ЧМ запретила российский флаг»

Юрий Карандин выразил недовольство назначением Виктора Игнатьева тренером «Куньлуня».

– « » – тот проект, который нам необходим, особенно в нынешней ситуации в мире, когда нужно дорожить связями с каждой страной-союзником.

Тем более что первый сезон «Куньлуня» в КХЛ под руководством Владимира Юрзинова-младшего показал, что этот клуб приносит пользу и лиге, ведь он вышел в плей-офф и навел шороху.

Но в последние годы что-то происходит внутри клуба. Состоялся отрыв от российского хоккея, сделана ставка на иностранных игроков и тренеров. Все это не срабатывает. Как следствие, неудача сборной Китая на последнем чемпионате мира во втором дивизионе, когда команду на базе «Куньлуня» разгромила Голландия – 7:2. А последняя новость из «Куньлуня» меня вообще шокировала.

– Какая новость?

– Главным тренером назначен тренер-ассистент из сборной Латвии Виктор Игнатьев, ранее работавший ассистентом и в «Куньлуне». Может, китайцы не знают, но Латвия, являясь страной-хозяйкой последнего чемпионата мира, запретила на нем российский флаг. В этой стране сносятся памятники героям Великой отечественной войны, а людям, которые выходят на улицы 9 мая отметить Победу, выписываются штрафы.

В таких условиях назначение латвийского тренера в нашем регионе воспринимается как вызов и для КХЛ, и для всей России. Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Феоктистов, который комментирует это назначение и, видимо, его лоббирует, в нашем хоккее неизвестен. Крайне сомнительное решение.

– Что порекомендуете «Куньлуню»?

– Вспомнить свой дебютный сезон в КХЛ, когда сработал курс на Россию и Европу. У нас много качественных тренеров, которые способны запустить этот проект. А назначение такого легионера – это как щелчок по носу.

Я еще понимаю, если бы у «Куньлуня» и сборной при Игнатьеве был результат. Так его же нет, о чем говорят недавний разгром от голландцев, аутсайдерство в и пустые трибуны в Мытищах, – сказал почетный вице-президент ФХР, экс-глава региона «Сибирь – Дальний Восток».