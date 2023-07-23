Карандин о «Куньлуне»: «Назначение латвийского тренера – вызов для КХЛ и всей России. Может, китайцы не знают, но Латвия на ЧМ запретила российский флаг»

Теги Сборная Латвии по хоккею КХЛ Юрий Карандин ЧМ по хоккею Сборная Китая по хоккею Виктор Игнатьев Политика Куньлунь Ред Стар Хоккей

Юрий Карандин выразил недовольство назначением Виктора Игнатьева тренером «Куньлуня».

– «Куньлунь» – тот проект, который нам необходим, особенно в нынешней ситуации в мире, когда нужно дорожить связями с каждой страной-союзником.

Тем более что первый сезон «Куньлуня» в КХЛ под руководством Владимира Юрзинова-младшего показал, что этот клуб приносит пользу и лиге, ведь он вышел в плей-офф и навел шороху.

Но в последние годы что-то происходит внутри клуба. Состоялся отрыв от российского хоккея, сделана ставка на иностранных игроков и тренеров. Все это не срабатывает. Как следствие, неудача сборной Китая на последнем чемпионате мира во втором дивизионе, когда команду на базе «Куньлуня» разгромила Голландия – 7:2. А последняя новость из «Куньлуня» меня вообще шокировала.

– Какая новость?

– Главным тренером назначен тренер-ассистент из сборной Латвии Виктор Игнатьев, ранее работавший ассистентом и в «Куньлуне». Может, китайцы не знают, но Латвия, являясь страной-хозяйкой последнего чемпионата мира, запретила на нем российский флаг. В этой стране сносятся памятники героям Великой отечественной войны, а людям, которые выходят на улицы 9 мая отметить Победу, выписываются штрафы.

В таких условиях назначение латвийского тренера в нашем регионе воспринимается как вызов и для КХЛ, и для всей России. Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Феоктистов, который комментирует это назначение и, видимо, его лоббирует, в нашем хоккее неизвестен. Крайне сомнительное решение.

– Что порекомендуете «Куньлуню»?

– Вспомнить свой дебютный сезон в КХЛ, когда сработал курс на Россию и Европу. У нас много качественных тренеров, которые способны запустить этот проект. А назначение такого легионера – это как щелчок по носу.

Я еще понимаю, если бы у «Куньлуня» и сборной Китая при Игнатьеве был результат. Так его же нет, о чем говорят недавний разгром от голландцев, аутсайдерство в КХЛ и пустые трибуны в Мытищах, – сказал почетный вице-президент ФХР, экс-глава региона «Сибирь – Дальний Восток».

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3 комментария

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За_909!
А что, Игнатьев представляет правительство Латвии? Зачем наводить путеводитель на пустом месте?! Чистая провокация со стороны спортса...
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Aloha-hawaii
И вот те же самые товарищи бьют себя копытцами в грудь, утверждая, что политика и спорт должны идти отдельно - а здесь, видите ли, вызов 😆
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Oleg77491
Сам чтоли претеновал Куньлунь тренировать? Какое дело кто кого назаначил?
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