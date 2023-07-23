Каменский о желании Лайпсика получить гражданство России: «Дело в уровне жизни в стране. Многим иностранцам тут нравится. Для нашего хоккея это только плюс!»

Теги СКА Валерий Каменский КХЛ лимит на легионеров Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал решение Брендана Лайпсика получить гражданство России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

– Можно только приветствовать таких хоккеистов, как Лайпсик. Думаю, тут дело даже не в хоккее, а в стране. Россия многих иностранцев привлекает, чтобы работать и жить с комфортом. А для нашего хоккея и КХЛ – это только плюс!

Мы только рады приветствовать канадцев, американцев и европейцев, которые хотят получить российское гражданство.

– Связано ли такое желание иностранцев получить российский паспорт с новым лимитом на легионеров?

– Слишком сложная процедура, чтобы обходить лимит. Думаю, дело в уровне жизни в России. Многим иностранцам тут нравится, поэтому они выбирают свое будущее в России, – сказал олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ.

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16 комментариев

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Melnikov1968
Уровень жизни в стране определяется по тому как в ней живут хоккеисты? Валера, у тебя голова вообще работает? Зачем эту чушь городить? В России максимум пару тысяч хоккеистов, которые зарабатывают нормальные деньги. При чем здесь уровень жизни в стране? Кроме хоккея существуют другие сферы жизни, где полный аут.
+18
-2
+16
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Bashibuzuck
В принципе если получать миллионов 100 в год, то в России можно жить на высоком уровне🤔😁
+8
0
+8
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Tony Lee
Ответ ivan555navi
Если ты приедешь в Лос-Анджелес, где живут звёзды Голливуда или в Сан-Франциско с множеством IT-компаниями, то увидишь массу людей живущих на улице и ночующих на тротуарах.
Эти люди живут так по разным причинам. Но и они живут гораздо лучше, нежели российские пенсионеры.
+5
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Кеша
Это смотря с какой страной сравнивать , конечно . Тут встретил в июне месяце одного с синяком под глазом в калошах на босу ногу одетого в замызганные шорты , в хоккейный джерси с номером 1 , в клубной шапке с рогами и в крагах и какое -то пойло дешевое держит. Спросил его - ты чего так ходишь , вроде лето дурачок что ли или такой фанат . Оказалось без определенного места жительства человек. Как я сразу не догадался . Вот и думай потом какой уровень жизни .
+3
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Jeff Lebowski
А есть ли у Лайпсика военная специальность? Высокий уровень жизни с неба не падает, его защищать надо от многочисленных завистников и врагов. Надеюсь, Лайпсик как будущий гражданин - готов.
+4
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Ромарио163
Ответ Bashibuzuck
В принципе если получать миллионов 100 в год, то в России можно жить на высоком уровне🤔😁
Особенно если бы у тебя на родине ты бы получал максимум 30)
+3
0
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Кеша
Ответ ivan555navi
В России большой дефицит специалистов во всех областях экономики. Если попробуете нанять обычного токаря, тракториста, крановщика, то даже за зарплату в 100 тысяч не найдёте желающих. Нужно платить намного больше. Что уж говорить про IT-специалистов. И миллионы иностранцев работают в России потому, что работы много, а рабочих рук не хватает.
Это все потому , что отменили ПТУ. Худо или бедно готовили там токарей , фрезеровщиков , маляров , электриков , хоть и брали туда даже откровенных двоечников. А где сейчас готовят специалистов ? Большой вопрос .
+3
-1
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ivan555navi
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В России большой дефицит специалистов во всех областях экономики.
Если попробуете нанять обычного токаря, тракториста, крановщика, то даже за зарплату в 100 тысяч не найдёте желающих.
Нужно платить намного больше.
Что уж говорить про IT-специалистов.
И миллионы иностранцев работают в России потому, что работы много, а рабочих рук не хватает.
+2
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Roger Taylor from Queen
Ответ Alex9999995
Нормально он все говорит. Не судите по своему уровню жизни. Россия одна из лучших стран мира! Здесь можно быть успешным даже не заканчивая институт. Но если вам нужна стабильная высокая заработная плата, будьте профессионалом (рискующим людям сложнее), а если захотите бесплатное пособие, езжайте в другую страну! Без обид, просто не навязывай своё неполноценное мнение! Удачи!
Молодец, пятнадцать рублей отрабатываешь по полной
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ivan555navi
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Ответ Кеша
Это все потому , что отменили ПТУ. Худо или бедно готовили там токарей , фрезеровщиков , маляров , электриков , хоть и брали туда даже откровенных двоечников. А где сейчас готовят специалистов ? Большой вопрос .
Не отменили, а переименовали в техникумы и колледжи.
И если наберёшь в поиске, то сразу найдёшь где готовят.
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