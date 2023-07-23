Каменский о желании Лайпсика получить гражданство России: «Дело в уровне жизни в стране. Многим иностранцам тут нравится. Для нашего хоккея это только плюс!»
Валерий Каменский прокомментировал решение Брендана Лайпсика получить гражданство России.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.
– Можно только приветствовать таких хоккеистов, как Лайпсик. Думаю, тут дело даже не в хоккее, а в стране. Россия многих иностранцев привлекает, чтобы работать и жить с комфортом. А для нашего хоккея и КХЛ – это только плюс!
Мы только рады приветствовать канадцев, американцев и европейцев, которые хотят получить российское гражданство.
– Связано ли такое желание иностранцев получить российский паспорт с новым лимитом на легионеров?
– Слишком сложная процедура, чтобы обходить лимит. Думаю, дело в уровне жизни в России. Многим иностранцам тут нравится, поэтому они выбирают свое будущее в России, – сказал олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ.
Если попробуете нанять обычного токаря, тракториста, крановщика, то даже за зарплату в 100 тысяч не найдёте желающих.
Нужно платить намного больше.
Что уж говорить про IT-специалистов.
И миллионы иностранцев работают в России потому, что работы много, а рабочих рук не хватает.
И если наберёшь в поиске, то сразу найдёшь где готовят.