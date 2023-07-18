Игроки СКА, участвовавшие в серии «России 25» с Беларусью, присоединятся к команде 1 августа. Они пропустят турнир в Сочи

Игроки СКА, участвовавшие в матчах Россия – Беларусь, присоединятся к команде 1 августа.

«Участники серии между командами России и из СКА присоединятся к команде 1 августа.

На турнире в Сочи, который пройдет в начале августа, команда сыграет без них», – сообщили в петербургском клубе.

В СКА также сообщили, что шведский вратарь и канадский форвард примут участие в медосмотре команды с 18 по 20 июля.

«Россия 25» и сборная Беларуси провели серию матчей с 2 по 16 мая. Победу в серии одержала российская команда.

19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном