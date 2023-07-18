Игроки СКА, участвовавшие в серии «России 25» с Беларусью, присоединятся к команде 1 августа. Они пропустят турнир в Сочи
Игроки СКА, участвовавшие в матчах Россия – Беларусь, присоединятся к команде 1 августа.
«Участники серии между командами России и Беларуси из СКА присоединятся к команде 1 августа.
На турнире в Сочи, который пройдет в начале августа, команда сыграет без них», – сообщили в петербургском клубе.
В СКА также сообщили, что шведский вратарь Юхан Маттссон и канадский форвард Брендан Лайпсик примут участие в медосмотре команды с 18 по 20 июля.
«Россия 25» и сборная Беларуси провели серию матчей с 2 по 16 мая. Победу в серии одержала российская команда.
19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном
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