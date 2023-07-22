В «Барыс» вернулся защитник Полохов. С ним расторгли контракт в 2020-м, прошлый сезон он провел в чемпионате Казахстана
«Барыс» подписал контракт с защитником Кириллом Полоховым.
Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон – до 30 апреля 2024 года.
Ранее защитник уже выступал за команды из системы «Барыса» на протяжении шести сезонов. В ноябре 2020 года с ним расторгли контракт.
Прошлый сезон Полохов провел в кокшетауском «Арлане», где за 41 матч (включая плей-офф) набрал 24 (2+22) очка и стал третьим ассистентом своей команды в чемпионате Казахстана. В мае Полохов сыграл в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.
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