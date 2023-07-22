В «Барыс» вернулся защитник Полохов. С ним расторгли контракт в 2020-м, прошлый сезон он провел в чемпионате Казахстана

Теги переходы КХЛ Барыс Арлан Кирилл Полохов Хоккей

«Барыс» подписал контракт с защитником Кириллом Полоховым.

Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон – до 30 апреля 2024 года.

Ранее защитник уже выступал за команды из системы «Барыса» на протяжении шести сезонов. В ноябре 2020 года с ним расторгли контракт.

Прошлый сезон Полохов провел в кокшетауском «Арлане», где за 41 матч (включая плей-офф) набрал 24 (2+22) очка и стал третьим ассистентом своей команды в чемпионате Казахстана. В мае Полохов сыграл в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий