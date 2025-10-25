  • Спортс
  • Дишковский о СКА: «Была длинная серия поражений – на командном разговоре рассказали, как добиваться результата. Жесткий разговор, но он нужен был команде»
Дишковский о СКА: «Была длинная серия поражений – на командном разговоре рассказали, как добиваться результата. Жесткий разговор, но он нужен был команде»

Никита Дишковский рассказал о пользе командного разговора для СКА.

24 октября СКА обыграл «Сочи» (8:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

До этого петербургский клуб проиграл ЦСКА (3:4), после чего хоккеисты пообщались в раздевалке без тренеров.

– Прорвало СКА в матче с «Сочи». За счет чего это произошло?

– Мы устали проигрывать. Очень длинная серия поражений у нас была. Был командный разговор, на котором нам четко рассказали, как добиваться результата.

Те вещи, которые мы раньше не делали, которыми брезговали, мы выполнили. За счет правильных действий, за счет работоспособности и желания мы победили с таким крупным счетом.

– Кто был инициатором того собрания, которое было после поражения от ЦСКА?

– Взрослые, опытные игроки, которые уже не первый год в этой лиге играют, выиграли много чего. Они знают, что в таких ситуациях необходимо. Сказали, что нужно делать.

– Жесткий ли был разговор? Была ли критика? Или больше были мотивационные речи?

– Было все. И критика, и недовольство. Был жесткий разговор, но он нужен был команде. Хорошо, что поговорили.

– Но лучше, чтобы таких собраний не было?

– Да.

Надо побеждать, и тогда не будет никаких собраний и разговоров. Надо не забывать, в какой хоккей мы играем, какие действия приносят нам результат, тогда и будем побеждать, – сказал нападающий СКА Никита Дишковский.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
