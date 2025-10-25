Козлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Самоотдача, желание, страсть стали ключами к успеху. Важная победа, в нашей ситуации каждое очко на вес золота»

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата» против «Нефтехимика» (2:1).

– Важная победа, хорошо закончить выездную серию на победной ноте. В нашей ситуации каждое очко на вес золота. Ребята молодцы, правильно подготовились, выполнили установку, правильная была самоотдача.

«Нефтехимик» опасно переходит в контратаку, поэтому старались больше держать шайбу в своем контроле. Самоотдача, желание, страсть стали ключами к успеху.

– Ваша команда с первых секунд задала высокий темп. Не боялись, что к третьему периоду ваши игроки устанут?

– Мы всегда играем в таком темпе, против «Нефтехимика» по-другому никак. Старались перебегать соперника.

– Чем объясните феномен Александра Жаровского?

– Не буду хвалить молодых, знаю, что на Жаровского очень много внимания. Не надо его запускать в эти медные трубы, сейчас у него первый сезон в КХЛ , нму нужно сфокусироваться на своей работе и игре.

– Вязовой четвертый раз подряд выходит в стартовом составе. Почему решили так?

– Пока играет Вязик, больше ничего не могу сказать.

– Кулик сегодня играл в первой паре вместо Василевского. Почему решили переставить защитников?

– Евгений уже играл в первой паре с Калинюком. Мы перекинули пары в прошлом матче, решили сделать так, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .

