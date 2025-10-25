Жафяров набрал 16 очков в 20 матчах за «Нефтехимик» – забил «Салавату». Форвард делит с Митякиным лидерство в гонке бомбардиров команды

Дамир Жафяров забил шестой гол в сезоне КХЛ.

«Нефтехимик » уступил «Салавату Юлаеву » (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающий нижнекамской команды Дамир Жафяров в первом периоде отличился голом, который стал для него шестым в сезоне.

В общей сложности в активе форварда 16 (6+10) баллов в 20 матчах нынешнего сезона.

В списке бомбардиров команды Жафяров делит первое место с Евгением Митякиным , на счету которого также 16 (8+8) очков.