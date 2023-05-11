Михайлис, Старченко, Рымарев, Орехов и Бояркин включены в состав сборной Казахстана на ЧМ-2023

Сборная Казахстана назвала состав команды на ЧМ по хоккею.

В состав сборной вошли 25 хоккеистов – 22 полевых игрока и три вратаря.

Вратари: , Андрей Шутов, Максим Павленко.

Защитники: , Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Кирилл Полохов, .

Нападающие: , Динмухамед Кайыржан, , Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.

Сборная Казахстана сыграет в группе В с командами Канады, Латвии, Швейцарии, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.

Турнир состоится в Латвии и Финляндии.