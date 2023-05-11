Михайлис, Старченко, Рымарев, Орехов и Бояркин включены в состав сборной Казахстана на ЧМ-2023

Теги Сборная Казахстана по хоккею Барыс ЧМ по хоккею Андрей Шутов Роман Старченко Евгений Рымарев Михаил Рахманов Никита Михайлис Дмитрий Гренц Алихан Асетов Кирилл Полохов Кирилл Савицкий Валерий Орехов Батырлан Муратов Самат Данияр Артем Королев Максим Мусоров Аркадий Шестаков Максим Павленко Данил Бутенко Мади Диханбек Алихан Омирбеков Никита Бояркин Адиль Бекетаев Динмухамед Кайыржан Максим Мухаметов Абай Мангисбаев Хоккей

Сборная Казахстана назвала состав команды на ЧМ по хоккею.

В состав сборной вошли 25 хоккеистов – 22 полевых игрока и три вратаря.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко.

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Кирилл Полохов, Валерий Орехов.

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.

Сборная Казахстана сыграет в группе В с командами Канады, Латвии, Швейцарии, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.

Турнир состоится в Латвии и Финляндии.

1 комментарий

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Karra
По составу и результатам проверочных игр - главные претенденты на вылет. Хотя, может были под серьезными нагрузками и рассчитывают на физуху. Тогда могут быть варианты со Словенией.
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