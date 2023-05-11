Михайлис, Старченко, Рымарев, Орехов и Бояркин включены в состав сборной Казахстана на ЧМ-2023
Сборная Казахстана назвала состав команды на ЧМ по хоккею.
В состав сборной вошли 25 хоккеистов – 22 полевых игрока и три вратаря.
Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко.
Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Кирилл Полохов, Валерий Орехов.
Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.
Сборная Казахстана сыграет в группе В с командами Канады, Латвии, Швейцарии, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.
Турнир состоится в Латвии и Финляндии.
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