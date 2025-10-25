Буцаев о поражении от «Трактора», ведя 3:1: «Лучший матч «Сибири». По игре устроили почти все моменты. Мы становимся трудовой командой, быть джентльменами на льду – не здесь»

Вячеслав Буцаев назвал лучшим матч «Сибири» против «Трактора».

«Сибирь» вела 3:1 после двух периодов, но уступила 3:4 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– К сожалению, не смогли довести матч до победы. Тем не менее сказал ребятам, что сегодня была наша лучшая игра.

Мы видим, что превращаемся в ту команду, которая должна работать на льду, выигрывать единоборства, и еще очень много компонентов.

Результат не совсем удовлетворительный, но по игре нас практически все моменты устроили.

– Почему не получилось победить в основное время? Как это скажется на эмоциональном состоянии команды?

– Это игра. Сильный соперник, знали его сильные стороны, в частности третий период, еще с прошлого сезона.

Мы должны и это пройти, не паниковать и правильно играть, как в своей зоне, так и во всех остальных.

– Прошлое поражение от «Салавата Юлаева» больно ударило по самолюбию команды?

– Это тоже присутствует. Значит, у них есть мужской характер, ребятам не все равно.

Мы должны становиться командой-лидером, чтобы каждое звено приносило успех и агрессию в хорошем смысле слова. Булавчук заработал на себе два удаления – это же здорово.

Мы становимся хорошей, трудовой командой.

Быть джентльменами на льду – не здесь. Все идет через работу. Там достаётся, там больно, но оттуда забивается большинство голов, – сказал главный тренер «Сибири » Вячеслав Буцаев .

«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд, упустив 3:1 после 2-го периода матча с «Трактором». Команда Буцаева идет 10-й на Востоке