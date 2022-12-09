Михайлис и Старченко вошли в состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала. В заявке нет натурализованных легионеров

Сборная Казахстана назвала состав на Кубок Первого канала, натурализованных игроков нет.

В состав команды на турнир вошли 27 хоккеистов – 24 полевых игрока и 3 вратаря. Ни один натурализованный легионер в заявку не попал.

Вратари: Никита Бояркин ( ), Юргис Дубинскас («Номад»), Денис Каратаев («Сарыарка»)

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Егор Шалапов (все – «Барыс»), Леонид Метальников ( ), , Валерий Орехов (оба – ), Эмиль Нургалиев («Номад»), Кирилл Полохов («Арлан»)

Нападающие: Алихан Асетов, , Егор Петухов, Михаил Рахманов, Антон Сагадеев, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Дмитрий Шевченко (все – «Барыс»), Павел Акользин («Металлург»), Александр Борисевич («Сарыарка»), Артем Лихотников («Арлан»), Максим Мухаметов («Номад»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко («Спартак»).

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В нем также примут участие сборные России и Беларуси.