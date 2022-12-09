Михайлис и Старченко вошли в состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала. В заявке нет натурализованных легионеров

Теги Ак Барс Металлург Мг Спартак сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Барыс Сарыарка Павел Акользин Роман Старченко Михаил Рахманов Адмирал Антон Сагадеев Егор Петухов Никита Михайлис Артем Лихотников Алихан Асетов Леонид Метальников Кирилл Панюков Алексей Маклюков Егор Шалапов Кирилл Полохов Дмитрий Шевченко Кирилл Савицкий Валерий Орехов Самат Данияр Денис Каратаев Аркадий Шестаков Номад Тамирлан Гайтамиров Ансар Шайхметденов Никита Бояркин Адиль Бекетаев Эмиль Нургалиев Максим Мухаметов Хоккей

Сборная Казахстана назвала состав на Кубок Первого канала, натурализованных игроков нет. 

В состав команды на турнир вошли 27 хоккеистов – 24 полевых игрока и 3 вратаря. Ни один натурализованный легионер в заявку не попал. 

Вратари: Никита Бояркин («Барыс»), Юргис Дубинскас («Номад»), Денис Каратаев («Сарыарка»)

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Егор Шалапов (все – «Барыс»), Леонид Метальников («Адмирал»), Алексей Маклюков, Валерий Орехов (оба – «Металлург»), Эмиль Нургалиев («Номад»), Кирилл Полохов («Арлан»)

Нападающие: Алихан Асетов, Никита Михайлис, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Антон Сагадеев, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Дмитрий Шевченко (все – «Барыс»), Павел Акользин («Металлург»), Александр Борисевич («Сарыарка»), Артем Лихотников («Арлан»), Максим Мухаметов («Номад»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко («Спартак»).

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В нем также примут участие сборные России и Беларуси. 

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