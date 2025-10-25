  • Спортс
  • Гру о победе над «Сибирью»: «Пришлось посадить семь ребят на скамейку, чтобы выйти на камбэк – не самый верный рецепт. Глотов – один из лучших нападающих «Трактора» в матче»
0

Гру о победе над «Сибирью»: «Пришлось посадить семь ребят на скамейку, чтобы выйти на камбэк – не самый верный рецепт. Глотов – один из лучших нападающих «Трактора» в матче»

Бенуа Гру поделился мыслями о победе над «Сибирью».

«Трактор» отыгрался с 1:3 и выиграл со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Получился хороший камбэк. Понравилось, что вратарь (Сергей Мыльников – Спортс’‘) дал нам шанс на эту победу.

Понравилось, что наша команда сегодня проявила характер. При этом, чтобы выйти на этот камбэк, мне пришлось посадить семь ребят на скамейку. Это не самый верный рецепт для победы.

– Почему выведен из состава Джош Ливо?

– Это было тренерское решение.

Василий Глотов забил с игры и реализовал буллит. Это способствует улучшению его снайперской статистики?

– Это, конечно, хорошо для статистики Василия. Он в принципе был одним из лучших наших нападающих в этом матче.

Он уверенно действовал с шайбой, правильно ей распоряжался и точно был очень важной частью нашего сегодняшнего камбэка.

– Как посмотреть на этот матч? С одной стороны, снова отыгрались в третьем периоде, с другой – первые два периода были не особо убедительными. Эта игра – повод для сдержанного оптимизма или нет?

– Соперник уверенно начал матч. Мы упорно боролись в начале, но далее получили пятиминутное удаление. Оно немного надломило настроение матча.

Из-за этого многие ребята немного переигрывали, кто-то больше времени проводил на скамейке, но при этом мы отлично проявили себя в меньшинстве.

Во втором периоде мы в последнее время пропускаем гол или два. Понравилось, как мы боролись и то, что сумели вернуться в третьем периоде, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Трактора»
