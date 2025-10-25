«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд, упустив 3:1 после 2-го периода матча с «Трактором». Команда Буцаева идет 10-й на Востоке

Серия поражений «Сибири» продлилась до четырех матчей.

Команда тренера Вячеслава Буцаева уступила «Трактору » (3:4 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

После двух периодах новосибирская команда вела 3:1, но в третьем отрезке матча пропустила две шайбы, после чего проиграла по буллитам. Победный гол в серии штрафных бросков забил Василий Глотов.

Это поражение стало четвертым подряд для «Сибири », которая занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 15 очков в 17 матчах.

«Трактор» победил после двух поражений подряд. Команда тренера Бенуа Гру находится на 5-й позиции в конференции, набрав 22 очка в 19 играх.