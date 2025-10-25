«Коламбус» летом отказался обменять Чинахова в «Торонто» на Робертсона

Егор Чинахов мог перейти в «Торонто».

Как сообщил журналист Эллиотт Фридман, этим летом канадский клуб пытался выменять нападающего, отдав взамен Ника Робертсона .

Однако «Блю Джекетс» отказались от такого варианта обмена.

Контракт Егора Чинахова с зарплатой 2,1 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.

В этом сезоне Чинахов провел 4 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность.