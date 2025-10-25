«Коламбус» летом отказался обменять Чинахова в «Торонто» на Робертсона
Егор Чинахов мог перейти в «Торонто».
Как сообщил журналист Эллиотт Фридман, этим летом канадский клуб пытался выменять нападающего, отдав взамен Ника Робертсона.
Однако «Блю Джекетс» отказались от такого варианта обмена.
Контракт Егора Чинахова с зарплатой 2,1 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.
В этом сезоне Чинахов провел 4 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
