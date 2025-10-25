Гришин после 1:2 от «Салавата»: «Раньше была газета «Футбол-Хоккей» с рубрикой «Гроза авторитетов», по этому компоненту мы лидеры. Скромные команды уделяют больше внимания обороне, их тяжело обыгрывать»

Игорь Гришин высказался после матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

– Довольно быстрая игра. Моменты были как у наших ворот, так и у чужих. Нельзя не отметить соперника, который здорово играл в обороне. Они много блокировали наши броски, особенно в первых двух периодах. Мне показалось, что у нас не так много бросков дошло до их ворот.

В третьей двадцатиминутке мы внесли небольшие корректировки, благодаря чему было больше моментов в зоне противника.

Для нас нетипичны удаления за нарушение численного состава, но сегодня аж два раза удалились за это. Вместо того, чтобы атаковать, нам в эти минуты пришлось обороняться.

Стоит отметить, что ранее у нас были две результативные игры. Так что бывают матчи, когда после такой голевой феерии трудно забить.

– Вы выигрываете у грандов, но проигрываете прямым конкурентам. Как так?

– Раньше была газета «Футбол-Хоккей» с рубрикой «Гроза авторитетов». Наверное, сейчас мы лидеры по этому компоненту. К сожалению, такое бывает. Но тяжело сказать, чего нам не хватает, чтобы преодолеть довольно плотную оборону противника.

Гранды больше нацелены на атаку, чем мы и пользуемся. А более скромные команды уделяют больше внимания обороне, из-за чего их тяжело обыгрывать. Чтобы это преодолеть, нужно определенное мастерство.

– Почему решили доверить последний рубеж Озолину?

– Прошлая игра получилась эмоциональной. Филипп здорово отыграл, помог команде. В конце концов, Ярослав должен почувствовать свою игру. Потому что нельзя дать полную нагрузку лишь одному вратарю. Поэтому после прошедшей игры решили дать сыграть Озолину. Отмечу, что он провел неплохой матч, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин.