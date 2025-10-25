Форвард «Салавата» Жаровский забил 4-й гол в сезоне – «Нефтехимику». 18-летний проспект «Монреаля» набрал 9 очков в 10 матчах чемпионата КХЛ

Александр Жаровский забил четвертый гол в сезоне КХЛ.

«Салават Юлаев » проводит выездной матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика » (1:1, второй период).

В первом периоде при игре в большинстве шайбу забросил 18-летний нападающий уфимцев Александр Жаровский .

Форвард набрал 5 (3+2) очков в 5 последних матчах в чемпионате.

В общей сложности в этом сезоне Жаровский, который задрафтован «Монреалем » (2-й раунд драфта НХЛ-2025, 34-й номер), записал на свой счет 9 (4+5) баллов в 10 играх.